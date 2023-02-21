В Ростове утвердили новые меры поддержки в получении муниципального жилья

Председатель постоянной думской комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Олейников прокомментировал изменения в положение о жилищных отношениях. Фото: пресс-служба гордумы Ростова

В донской столице прошло заседание гордумы под руководством ее Председателя – Главы Ростова Зинаиды Неярохиной. Во время встречи депутаты рассмотрели ряд вопросов, среди которых – внесение изменений в закон о жилищных отношениях.

Так, был расширен перечень категорий граждан, которые могут претендовать на получение служебного жилья в муниципальном фонде.

Теперь к работникам коммунальной службы, педагогам, врачам, фельдшерам и водителям «скорой» добавили водителей общественного пассажирского транспорта.

Также ростовчанам, проживающим по договорам социального найма в аварийном жилищном фонде, теперь при переселении может предоставляться благоустроенное жилье, площадь которого больше занимаемого, но не более чем на 10 квадратных метров.

Председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Дмитрий Олейников сообщил, что сегодня сформировался пул муниципальных жилых помещений, которые не соответствуют площади: они больше, чем помещения, ранее занимаемые гражданами.

- Думское решение позволит в текущем году улучшить жилищные условия путем переселения более 300 семьям, - сказал Дмитрий Олейников.

При этом, отметил депутат, муниципальный фонд будет только расти.

Так, только в этом году застройщики передадут в муниципальную собственность 413 жилых помещений, которые можно будет использовать для расселения людей.

Это однокомнатные квартиры общей площадью от 25 до 44,9 кв. метров, двухкомнатные - от 42 до 72,7 кв. метров и трехкомнатные - от 78,3 до 108 кв. метров в жилых комплексах «Вересаево» и «Сокол на Оганова».

А с 2024 по 2027 год планируется передать администрации города еще 1726 благоустроенных квартир. Депутаты единогласно внесли изменения в положение о жилищных отношениях в донской столице.