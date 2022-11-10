В Ростовской области более 70% жителей положительно относятся к выборам. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Более 70 процентов жителей Ростовской области положительно и скорее положительно относятся к выборам. За год доверие к этой форме народного волеизъявления выросло на 3,6 процента — с 62,2 до 71,8 процента. Это стало известно благодаря социологическому исследованию Избирательной комиссии региона.

«ПРОТИВ» МЕНЬШЕ, А БЕЗРАЗЛИЧНЫХ - БОЛЬШЕ

При этом за последний год число тех, кто отрицательно и скорее отрицательно относился к выборам, сократилось почти вдвое — с 24,1 процента до 13,8 процента.

Почти в три раза выросло безразличие к выборам: в прошлом году 4,6 процента опрошенных сказали, что им все равно, а в этом — 13,3 процента.

- Основной причиной отказа людей от участия в голосовании на выборах стало убеждение в том, что их голос ничего не решит, - объясняют авторы исследования. - Это мнение озвучили 12,1 процента опрошенных. Еще 8,6 процента участников исследования считают, что они не изменят ситуацию в городе, регионе, стране, поэтому на выборы и не ходят. А 7,9 процента участников опроса в день голосования остаются дома из-за того, что не знают никого из кандидатов.

КАК ВЫБИРАЮТ?

Что касается тех, кто обстановку в родном городе или селе, в регионе и стране знает и на выборы ходит, то 63,5 процента жителей Дона утверждают, что решают, за кого отдать свой голос исходя из рационального подхода. Они изучают информацию о кандидатах, знакомятся с их предвыборными программами. Каждый шестой респондент, а именно 17,9 процента из числа опрошенных, признался, что отдает свой голос, основываясь на личных симпатиях или антипатиях по отношению к кандидатам. Еще 14,5 процента опрошенных при голосовании ориентируются на мнения родственников, друзей и знакомых.

- Как показали результаты исследования, основными критериями выбора политической партии при голосовании для опрошенных выступает личность политического лидера, социально-политическая деятельность партии, ее известность и программа, политическая позиция, - добавили в Избиркоме Ростовской области.

Если на минуту представить, что голосовать будут за тебя самого, то большинство опрошенных дончан - 71,1 процента - говорят, что не хотели бы сами выдвинуть свою кандидатуру на выборах. Практически четверть участников голосования — 24,8 процента — затруднились с ответом, поскольку раньше об этом не думали. Меньшинство — 3,2 процента хотели бы выдвинуть свою кандидатуру на выборах.