Дацкевич Игорь Александрович: «Мне всегда хотелось помогать людям восстанавливать утраченное здоровье»

Фото: из архива Игоря Дацкевича

Дацкевич Игорь Александрович – заведующий травматологическим отделением № 1 МБУЗ ГБСМП г. Ростова-на-Дону, травматолог-ортопед, хирург. Стаж работы – 25 лет.

Игорь Александрович окончил Ростовский государственный медицинский университет в 1997 году по специальности «Лечебное дело». Прошел ординатуру и интернатуру по травматологии-ортопедии. Доктор награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», имеет почетные грамоты и благодарственные письма Председателя городской Думы - Главы города Ростова-на-Дону, Министерства здравоохранения России, Министерства здравоохранения Ростовской области.

Фото: из архива Игоря Дацкевича

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Игорь Александрович, что для Вас медицина?

- Это судьба и жизненный стимул.

Почему Вы стали врачом?

- Я медик уже в пятом поколении. Поэтому с детства видел, как близкие мне люди максимально стараются помочь восстановить утраченное здоровье, вернуться к обычной жизни и, при этом, сопереживают проблемам незнакомым им людей. И, конечно, мне всегда хотелось помогать людям, наблюдая за тем, как мои усилия приносят пользу и восстанавливают утраченное здоровье.

Каким Вы были студентом?

- Студентом я был обычным. Но очень хотел как можно скорее приступить к самостоятельной работе.

Что самое интересное в Вашей работе?

- Пожалуй, видеть счастливые улыбки пациентов и их родственников при выписке. Для меня это значит, что я все сделал правильно.

На Ваш взгляд, от чего зависит успех лечения?

- От правильного объяснения пациенту важности соблюдения выданных рекомендаций.

Кто Ваш пациент?

- Я не делю пациентов на «мой» и «не мой». К каждому отношусь индивидуально.

Самый частый вопрос от пациентов?

- Когда я смогу вернуться к нормальной жизни?

Что хотели бы посоветовать пациентам, которые к Вам не пришли?

- Берегите себя и будьте осторожны.

Как Вы проводите свободное время?

- Конечно, предпочитаю отдыхать вместе с семьей. Очень люблю рыбалку.

Что любите читать/слушать/смотреть?

- Предпочитаю детективы и фэнтези. А слушать люблю классическую музыку.

Какие желания загадали бы золотой рыбке?

- Здоровья, мира и благополучия всем.

Ваше любимое утверждение

- Все будет хорошо!

Как записаться на прием к доктору?

По телефону: 8 (919) 870-03-10

idackevich@yandex.ru