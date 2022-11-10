Дацкевич Игорь Александрович: «Мне всегда хотелось помогать людям восстанавливать утраченное здоровье»

Фото: из архива Игоря Дацкевича
Дацкевич Игорь Александрович – заведующий травматологическим отделением № 1 МБУЗ ГБСМП г. Ростова-на-Дону, травматолог-ортопед, хирург. Стаж работы – 25 лет.
Игорь Александрович окончил Ростовский государственный медицинский университет в 1997 году по специальности «Лечебное дело». Прошел ординатуру и интернатуру по травматологии-ортопедии. Доктор награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», имеет почетные грамоты и благодарственные письма Председателя городской Думы - Главы города Ростова-на-Дону, Министерства здравоохранения России, Министерства здравоохранения Ростовской области.
Фото: из архива Игоря Дацкевича
ВОПРОСЫ ДОКТОРУ
Игорь Александрович, что для Вас медицина?
- Это судьба и жизненный стимул.
Почему Вы стали врачом?
- Я медик уже в пятом поколении. Поэтому с детства видел, как близкие мне люди максимально стараются помочь восстановить утраченное здоровье, вернуться к обычной жизни и, при этом, сопереживают проблемам незнакомым им людей. И, конечно, мне всегда хотелось помогать людям, наблюдая за тем, как мои усилия приносят пользу и восстанавливают утраченное здоровье.
Каким Вы были студентом?
- Студентом я был обычным. Но очень хотел как можно скорее приступить к самостоятельной работе.
Что самое интересное в Вашей работе?
- Пожалуй, видеть счастливые улыбки пациентов и их родственников при выписке. Для меня это значит, что я все сделал правильно.
На Ваш взгляд, от чего зависит успех лечения?
- От правильного объяснения пациенту важности соблюдения выданных рекомендаций.
Кто Ваш пациент?
- Я не делю пациентов на «мой» и «не мой». К каждому отношусь индивидуально.
Самый частый вопрос от пациентов?
- Когда я смогу вернуться к нормальной жизни?
Что хотели бы посоветовать пациентам, которые к Вам не пришли?
- Берегите себя и будьте осторожны.
Как Вы проводите свободное время?
- Конечно, предпочитаю отдыхать вместе с семьей. Очень люблю рыбалку.
Что любите читать/слушать/смотреть?
- Предпочитаю детективы и фэнтези. А слушать люблю классическую музыку.
Какие желания загадали бы золотой рыбке?
- Здоровья, мира и благополучия всем.
Ваше любимое утверждение
- Все будет хорошо!
Как записаться на прием к доктору?
По телефону: 8 (919) 870-03-10
idackevich@yandex.ru
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