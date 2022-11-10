В Ростове художница превратила окна дореволюционного дома в картинную галлерею

Одну из работ строители повесили вверх ногами. Фото: предоставлено Ириной ВОЛОВОЙ.

Градозащитники Ростова-на-Дону уже ни раз били тревогу о том, что из заброшенных расселенных домов в центре неизвестные выносят кованные перила и лестницы, батареи и другие ценящиеся на рынке металлолома вещи. А единственным выходом спасения в этом случае является временная консервация строения — надежное закрытие всех ходов и выходов в помещение.

Художественная консервация - это попытка через искусство снова обратить внимание на такие объекты, чтобы вдохнуть в них новую жизнь и красоту. Фото: КАЗАНЦЕВА Татьяна.

Ростовская художница Татьяна Казанцева рассказала корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону», как она помогла творчески законсервировать один из самых красивых старинных домов Ростова — особняк Трестера, на Серафимовича, 95.

СУД ПОСТАНОВИЛ - «НЕ СНОСИТЬ»

В прошлом году по инициативе общественников и администрации донской столицы был законсервирован будущий музей города Ростова-на-Дону — доходный дом Максимова на улице Московской. А в текущем спасать старинные здания решили местные художники. Они взялись за старинный дом, на улице Серафимовича, 95.

Двухэтажный дом был полностью закрыт от взломщиков. Фото: предоставлено Ириной ВОЛОВОЙ,

Этот дом, построенный в 1900 году, в народе называют «особняком Трестера». Немецкий предприниматель Хайнрих Трестер, частенько приезжающий в Ростов в свое время, приобрел его в 1911 году.

В 2010-м здание признали аварийным, а жильцов расселили. Сейчас этот дом признан объектом культурного наследия регионального значения. В январе нынешнего года Департамент имущественно-земельных отношений Ростова выступил с заявлением в Арбитражный суд региона признать особняк нежилым. Но просьбу не одобрили, поскольку сам дом представляет собой историко-культурную ценность. Именно поэтому сносить его нельзя, а можно и нужно реконструировать.

ПОВЕСИЛИ КАРТИНУ ВВЕРХ НОГАМИ

Летом этого года за старинное здание взялись ростовские художники, участвующие в фестивале стрит-арта. А именно Татьяна Казанцева, которой предложили частично перенести свои работы на фасад особняка Трестера.

Летом этого года за старинное здание взялись ростовские художники. Фото: КАЗАНЦЕВА Татьяна.

- Это фигуры из серии моей персональной выставки "Аутсайдер", - рассказала художница. - Это серия про путь и становление личности человека от рождения до смерти. Но искусство бессмертно, поэтому и смерти на моих работах тоже нет. Человек просто приходит в определенное состояние, на каком-то промежутке своей жизни и принимает позу «сидящего», он останавливается и размышляет.

Кураторы выдали Татьяне материалы — фанеру и краски — и попросили расписать. А уже готовые листы закрепили рабочие.

К слову, одна из работ, размещенных на фасаде здания, была перевернута строителями таким образом, что человек тянет руки вверх, а не ныряет вниз - как было задумано автором.

Кураторы выдали Татьяне материалы — фанеру и краски — и попросили расписать. Фото: КАЗАНЦЕВА Татьяна.

Как поясняет художница, эта серия произведений состоит из трех динамических работ - при просмотре они "зрительно начинают вращаться". Поэтому нет ничего удивительного, что рабочие все-таки захотели перевернуть фанерку с изображением.

- Этот дом-аутсайдер, каких в Ростове еще много, - отмечает Татьяна. - И художественная консервация - это попытка через искусство снова обратить внимание на такие объекты, чтобы вдохнуть в них новую жизнь и красоту.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Старый дом стал частным музеем

К слову, это не первый случай, когда ростовчане пытаются привлечь внимание жителей донской столицы к сохранению культурного наследия и уникальной архитектуры Старого Ростова, которая является его изюминкой.

Другой пример художественной консервации старого здания - дом на Суворова. Фото: предоставлено Андреем ЗИНКОВСКИМ.

О другом примере старинного дома, хоть и не являющегося объектом культурного наследия, рассказал его владелец коллекционер Андрей Зинковский. Собиратель старинных вещиц тоже авторски переосмыслил одно из старых зданий в центре города и назвал его колоритно - «Русские трущобы».

К ставням из досок он прикрепил тарелочки с изображением котят и картины в рамах. Даже по креативно оформленному фасаду дома можно догадаться, что внутри скрывается «что-то любопытное». Коллекционер устроил там настоящий мини-музей Ростова-на-Дону.

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