На крупной взятке попались двое полицейских из Ростова

Деньги правоохранители, якобы, получили за бездействие в отношении нарушительницы. Фото: Анастасия Осипова

В Ростове двое полицейских подозреваются в крупном взяточничестве. Об этом читателям «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. Оказалось, что деньги сотрудникам передали, чтобы они «закрыли глаза» на нарушения в торговле.

ХОТЕЛА И ДАЛЬШЕ ТОРГОВАТЬ КОНТРАФАКТОМ

Оперативники собственной безопасности донского главка установили, что двое сотрудников главного управления МВД по Ростову-на-Дону могли быть замешаны в коррупции.

- Возможна причастность двух полицейских городского управления к получению взятки в размере 80 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Деньги, по предварительным данным, помогли сотрудникам «закрыть глаза» на некоторые нарушения и не привлекать женщину к ответственности за торговлю немаркированной одеждой. Такая по закону считается контрафактом.

- Сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей, - добавили в донском главке. - При установлении вины они будут уволены из органов внутренних дел.

Если вина подозреваемых будет доказана в суде, то за получение взятки группой лиц в крупном размере им грозит штраф от двух до четырех миллионов рублей либо лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

Если вина будет доказана, сотрудников уволят и привлекут к уголовной ответственности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ДЕЛО О 40-МИЛЛИОННОЙ ВЗЯТКЕ

Напомним, это не первый случай на этой неделе, когда управление собственной безопасности и противодействия коррупции МВД Южного федерального округа вычисляет подозреваемых в коррупционных преступлениях. На днях сотрудники обыски у заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД Таганрога.

В отношении замначальника возбудили уголовное дело по статье "Посредничество во взяточничестве". По предварительным данным, стражи порядка выявляют, причастен ли подозреваемый ко взятке размером в 40 миллионов рублей.

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