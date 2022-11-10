Александр Ищенко: «Россия всегда преодолевала внешний напор, если мы были вместе»

Чтения помогают каждому жителю области услышать и позиции власти и церкви. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Ростовской области

В четверг, 10 ноября, в Ростове-на-Дону, в конгрессно-выставочном центре ДГТУ состоялось торжественное пленарное заседание XXVII Димитриевских образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». В заседании приняли участие глава Донской митрополии - митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, губернатор региона Василий Голубев и председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. Впервые на мероприятии присутствовали главы и сотрудники всех муниципалитетов Ростовской области.

У РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ — ОСОБЫЕ ЗАДАЧИ

Как обратил внимание глава донского парламента, сегодня состоялось важнейшее общественно-политическое событие на Дону, поскольку впервые после принятия поправок в конституцию России все «этажи» публичной власти Дона собираются вместе.

- Повод важнейший — обсуждение того, как вместе противостоять внешнему напору и справляться с сегодняшней ситуацией, - заявил спикер донского парламента. - Очевидно, что Ростовская область является территорией, непосредственно приближенной к новым субъектам России, она несет на себе особые задачи, особую роль и для каждого государственного работника.

Глава донского парламента подчеркнул, что властям важно услышать позицию Церкви, поскольку большинство жителей региона исповедуют православие.

- Уверен, что каждому неравнодушному жителю области будет важно услышать и позицию власти, и позицию церкви. И самое главное - самому определиться с тем, как реагировать на происходящие события, - считает Александр Ищенко. - Мы должны понимать, что Россия всегда преодолевала внешний напор, все сложности, в том случае, если мы были вместе. Уверен, что так будет и сегодня.

«ЗАДУМАТЬСЯ О ДУХОВНОМ СМЫСЛЕ ПРОИСХОДЯЩЕГО»

В свою очередь, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий отметил важность выбранной темы форума.

- Действительно, современные вызовы вне зависимости от желания самого человека понуждают каждого вольно или невольно задумываться о духовном смысле происходящего вокруг. А выбор духовного решения или усугубляет проблему, либо дает твердые основания для ее разрешения, - считает глава Донской митрополии.

Митрополит напомнил, что нынешнее время посылает каждому немало испытаний. И сегодня необходимо понимать, что только сплоченность и вера общества поможет преодолеть глобальные трудности.

- Я неоднократно подчеркиваю, что результативность наших встреч и дискуссий проявляется далее реально в совместном взаимодействии - просветительской, патриотической и социально-гуманитарной областях, - добавил митрополит Меркурий.

ВЫСТРОИТЬ ВЕКТОР НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ГОД

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, Димитриевские чтения определяют вектор образовательно-воспитательного процесса на предстоящий год.

- Глобальные вызовы современности теряют свой масштаб, если им противостоит общество с верой, национальными интересами и твердыми моральными основами, - уверен Василий Юрьевич. - Такое общество умеет извлекать уроки из любых, даже крайне неблагоприятных обстоятельств. Убежден, что XXVII Димитриевские образовательные чтения станут для всех нас источником конструктивных идей и новых решений.

А глобальные вызовы система образования донского региона принимает смело - выстраивается единая система воспитания. На это направлены учебные программы, деятельность специалистов по воспитанию, развитие детского движения. Особенное внимание уделяется патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, добавил губернатор.

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