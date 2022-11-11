Студенты и молодые ученые Ростовской области смогут пройти обучение в Региональном инновационном акселераторе

Фото: АНО "ФИРОН"

20 ноября 2022 года завершается прием заявок для участия в масштабном проекте «Региональный инновационный акселератор», направленном на повышение качества существующих инновационных проектов Ростовской области и популяризацию технологического предпринимательства среди молодежи. Организатором проекта является региональный оператор фонда «Сколково» в Ростовской области – АНО «ФИРОН».

Обучение на образовательной платформе акселератора начнут свыше 80 инноваторов из Ростовской области, подавших заявки на участие в проекте. Начнут они с разбора методологии проверки жизнеспособности продукта.

- К участию в проекте мы приглашаем студентов, молодых ученых, аспирантов, сотрудников и руководителей наукоёмких предприятий Ростовской области, планирующих развивать свой бизнес в сфере инноваций. Это позволит получить опыт взаимодействия с профессиональными наставниками и трекерами, представить свой проект и найти для него финансирование – отметила директор АНО «ФИРОН» Инна Шенгоф.

Фото: АНО "ФИРОН"

Образовательный модуль по управлению инновационными проектами продлится 4 месяца. В финале авторы 10 лучших проектов выступят перед частными инвесторами и представителями венчурных фондов в коворкинге «РУБИН».

«Региональный инновационный акселератор» реализуется при поддержке АНО «Агентство развития гражданских инициатив Ростовской области», благодаря чему донские инноваторы проходят бесплатное обучение управлению инновационными проектами и работают с лучшими наставниками и трекерами сферы инноваций.

Организатор акселератора, АНО «ФИРОН», имеет за плечами многолетний успешный опыт работы со стартапами.

Прием заявок на участие в проекте открыт по ссылке https://bit.ly/3CaA3XW. Подробности проекта «Региональный инновационный акселератор» можно узнать на официальном сайте https://firon.org/regionalniyia/ .