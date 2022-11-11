Как узнать о болезни до появления первых симптомов

Фото: Архив КП

Магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяет получить послойные изображения практически всех структур организма человека. Благодаря высокой детализации снимков МРТ считают лучшим методом обнаружения опухолей на ранних стадиях, а также оценки состояния центральной нервной системы и жизненно важных органов (мозга, сердца, печени, почек и др.).

В рамках программы «Здоровый разговор», своим экспертным мнением о преимуществах данного типа диагностики, поделилась Мария Владимировна Медведева - врач-рентгенолог медицинского центра «МРТ ПЛЮС РОСТОВ».

Мария Владимировна, что вас привело именно к данной врачебной специализации?

- Меня всегда интересовала медицина, преимущественно именно диагностика различных заболеваний. С уверенностью могу сказать, что рентгенологи это «вторые глаза» клинических специалистов. Поэтому мой профессиональный путь я связала с МРТ.

Фото: из архива Марии Медведевой

Все ли патологии можно выявить с помощью МРТ-исследования?

- Эффективность определения патологий зависит от конкретной области исследования. Успешно выявляются злокачественные и доброкачественные опухоли. Различные сосудистые патологии, мальформации и аневризмы сосудов головного мозга (аномалии церебральных сосудов). Кроме этого протрузии межпозвонковых дисков (остеохондроз), грыжи позвоночника, переломы различной степени тяжести, повреждения связок и иные типы заболеваний.

Какие противопоказания существуют у МРТ-диагностики?

- Их не так много, но они существуют. В основном обусловлены техническими причинами. МРТ-исследование нельзя проходить пациентам, у которых имплантированы какие-то электронные приборы в тело. А именно, кардиостимуляторы и ушные импланты. Также данную процедуру не проводят беременным женщинам в первом триместре, так как она может оказать негативное влияние на плод.

При каких симптомах данная диагностика просто необходима?

- Для начала необходимо посетить лечащего врача. Он выявит у пациента показания к этой процедуре и уже после этого направит его на МРТ, если это действительно необходимо. Чаще всего эту диагностику назначают при рассеянном склерозе. Если есть подозрения на опухоль, то процедуру проводят для выявления ее локализации и определения: расположения относительно других соседних органов, структуры и наличия метастаз.

При инсульте с помощью МРТ можно оценить его стадию и выявить нарушения в системе кровообращения, которые привели к необратимым хроническим последствиям. При грыжах позвоночника врач способен оценить их воздействие на нервные корешки. Это основные причины для назначения МРТ, хотя есть и другие.

Фото: МРТ ПЛЮС РОСТОВ

Марина Владимировна, получается, что на этот вид исследований направить пациента должен именно врач?

- Абсолютно верно. Когда человек приходит на процедуру с каким-то диагнозом, рентгенолог сразу понимает на какие важные вопросы должно ответить МРТ-исследование. Это позволяет эффективно помочь лечащему врачу для дальнейшего ведения здоровья данного пациента.

Оказывает ли процедура МРТ-диагностики какое-то негативное влияние на организм пациента? Как например обычный рентген.

- В отличие от обычного рентгена, МРТ не оказывает лучевое воздействие на организм. Мы получаем снимки высокой четкости и при этом данная процедура для пациентов полностью безопасна.

Стоит ли пациенту знать и обращать внимание на какие-либо технические характеристики томографа?

- Сама по себе диагностика МРТ достаточно сложная в техническом плане, пациенту нет надобности разбираться во всем этом. Достаточно понимать, что есть закрытый и открытый аппарат. Первый, за счет особенностей своей конструкции, более мощный и обладает большими функциональными возможностями. Это оказывает влияние на увеличение достоверности и скорости проводимого исследования.

Важной характеристикой томографа является напряженность магнитного поля, для качественного снимка она должна быть от 1,5 до 3 Тесла. В этих пределах пациент и его лечащий врач получат четкую картину состояния внутренних органов.

Фото: МРТ ПЛЮС РОСТОВ

От чего зависит качество МРТ-диагностики?

На качество проведения МРТ в первую очередь влияет сам пациент. Картина исследования будет четкой и качественной, если человек лежит неподвижно (это позволяет избежать «артефактов» на снимке от движения) и выполняет все указания врача-рентгенолога. Например, при проверке брюшной полости необходимо периодически задерживать дыхание. Кроме этого пациенту необходимо в полном объеме предоставлять свои выписки из истории болезней и данные о ранее проведенных исследованиях. Все это позволяет сформировать достоверное заключение и оценить заболевание в динамике.

Каким образом врач-рентгенолог повышает свой профессиональный уровень?

- Рентгенологи постоянно изучают различную медицинскую и научную литературу, в том числе на иностранных языках. На помощь нам приходят и специализированные сайты, с разнообразной информацией по нашей сфере медицины. Кроме этого мы регулярно проходим курсы повышения квалификации, которые затрагивают как общие вопросы ретгенологии, так и узкопрофессиональные области.

Лично для себя я придерживаюсь верной стратегии постоянного профессионального развития.