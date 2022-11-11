Семья жила в одном из многоквартирных домов города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

33-летнего жителя Таганрога обвинили в истязании собственного сына. Правоохранители считают, что мужчина избивал 12-летнего мальчика на протяжении шести лет.

В школе утверждают, что не замечали синяков и странностей в поведении подростка. Соседка же семьи рассказала «КП-Ростов-на-Дону», что подозреваемый часто вел себя агрессивно, а его ребенка не раз видели со следами побоев.

«ХОТЕЛ НАПАСТЬ НА МОЕГО МУЖА»

Ольга жила в одном доме с подозреваемым Игорем много лет. (имена изменены — прим.ред.) Она говорит, мужчина был не самым спокойным соседом: часто выпивал и устраивал дебоши. Другие жильцы пытались его «приструнить», но старания были напрасны.

Ольга даже вспомнила случай, когда Игорь якобы хотел напасть на ее мужа, правда причину конфликта назвать отказалась.

— Несколько лет назад был случай. Он хотел с ножом напасть на моего мужа. Дверь открыла моя на тот момент 16-летняя дочь и очень напугалась. Затем он помял нам дверь и ушел. Соседи были свидетелями. Вызывали полицию, но участковый сказал, что нет состава преступления, - поделилась женщина.

ЗАМЕЧАЛА СИНЯКИ

По словам Ольги, в квартире Игоря жил не только его сын Саша (имя изменено — прим.ред.), но пожилая мать и сожительница. Родная мама Саши давно рассталась с Игорем и ушла.

— Она здесь не жила, и я ее не видела. Знаю, что сейчас у этой женщины есть другие дети. А со своей новой гражданской женой Игорь сошелся относительно недавно, - рассказывает Ольга.

Ольга признается, что не раз замечала у Саши синяки и ссадины.

— О том, что Игорь избивал сына, я слышала от бабушки мальчика. Сама этого не видела. Но это жестокий человек, могу сказать точно. Почему бабушка молчала столько времени, я не знаю. Школа тоже не реагировала, никому ничего не надо было, - пожимает плечами соседка.

ДРУЗЬЯ НЕ ВЕРЯТ В ОБВИНЕНИЯ

При этом друзья Игоря не могут поверить в обвинения и считают, что его оговорили.

— То, что о нем говорят, это бред. Все было нормально в семье. Он работает, и малой у него хороший, всегда чистенько одет, — поделился мнением один из приятелей подозреваемого с корреспондентом "КП-Ростов-на-Дону".

ОФИЦИАЛЬНО

Напомним, в отношении жителя Таганрога возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 «Истязание». В настоящее время мужчина находится под стражей. Расследование дела взяла на контроль прокуратура Ростовской области.

Если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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