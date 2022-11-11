По обвинению в убийстве сожительницы и нападении с ножом на подростка будут судить жителя Элисты

Криминалисты найдут на теле жертвы 21 ножевое ранение. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

В Калмыкии местный житель пойдет под суд по громкому делу об убийстве женщины и нападении на ребенка, который был серьезно ранен. Подробности дела сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Республике Калмыкия.

21 УДАР ЛЮБИМОЙ И 1 — СОСЕДУ

Кровавая драма развернулась в этом июле. Жаркий субботний день 23 июля для 52-летней жительницы Элисты стал последним. Около трех часов дня ее сожитель, которому тоже 52 года, достал нож и 21 раз ударил ее острием. От многочисленных ранений женщина скончалась на месте.

На этом дело не закончилось. Под острый нож попался и соседский парень. Мужчина пошел ко входной двери, где находился 16-летний подросток и ударил его ножом в живот. С проникающим ножевым колото-резаным ранением ребенок попал в больницу.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью». После всех допросов и экспертиз расследование было завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением передали прокурору, который точку зрения следователей поддержал. Теперь громкое дело рассмотрит суд.

Если вина мужчины будет доказана в суде, то за убийство положено наказание от шести до 15 лет лишения свободы, а за причинение тяжкого вреда здоровью — до десяти лет в колонии.

КРОХУ УБИЛИ ТОПОРОМ

Напомним, в начале ноября следователи Калмыкии направили в суд дело, которое потрясло не только этот регион. В этом июне годовалый мальчик был убит топором. В убийстве обвиняется 50-летний житель Элисты.

Даже полицейские были шокированы тем, что увидели на месте убийства годовалого мальчика. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

30 июня у него дома нашли бездыханное тело крохи. По версии следствия, к нему в гости пришла 36-летняя знакомая с малюткой-сыном. Взрослые выпивали, пока женщина не отключилась, а малыш своим криком раздражал хозяина, и мужчина взялся за топор...

Когда проверили маму, оказалось, что она попадала на учет за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, и ее пытались лишить родительских прав.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», - сообщили в СК региона. - Также было возбуждено дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит срок вплоть до пожизненного.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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