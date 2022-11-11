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Общество11 ноября 2022 13:02

В ЛНР гуманитарную помощь для казачьего полка имени Матвея Платова доставила делегация Войска Донского

Бойцам передали теплое белье, обувь и медикаменты
Лейла МИРИШОВА
В ходе поездки атаман Войска Донского обсудил с командиром казачьего полка текущую боевую обстановку в районах. Фото: правительство Ростовской области

В ходе поездки атаман Войска Донского обсудил с командиром казачьего полка текущую боевую обстановку в районах. Фото: правительство Ростовской области

Делегация Войска Донского доставила гуманитарную помощь в ЛНР для 6-го гвардейского казачьего полка Матвея Платова. Поездка состоялась во главе с войсковым атаманом, главой администрации Аксайского района Сергеем Бодряковым.

В составе делегации были атаманы Восточного округа Владимир Токин, Второго Донского округа Андрей Махин, Донецкого округа Алексей Сидаков, атаман ГКО «Гундоровское» Леонид Перешеин, казаки Войска Донского и сотрудники ГКУ РО «Казаки Дона». Также в поездке участвовали представители департамента по чрезвычайным ситуациям Ростовской области.

ВСЕ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ

Бойцам доставили теплое белье, зимнюю одежду, предметы обмундирования, медикаменты, спецприспособления для выполнения боевых задач, а также продукты питания. Командир казачьего полка гвардии полковник Владимир Полуполтинных от имени личного состава искренне поблагодарил за оказанную помощь.

В ходе поездки атаман Войска Донского обсудил с командиром казачьего полка текущую боевую обстановку в районах. Также Сергей Бодряков взял на контроль решения тылового обеспечения казачьей воинской части. Атаман Войска Донского и командир казачьего полка договорились об углублении и расширении сотрудничества.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

После чего, состоялась встреча в Луганске с председателем Народного Совета ЛНР Денисом Мирошниченко и депутатом Иваном Санаевым. Луганские парламентарии поблагодарили за помощь и поддержку бойцов. Особое внимание уделили дальнейшему сотрудничеству между ЛНР и Всевеликим войском Донским. Также в ходе встречи участники обсудили развитие на территории Луганска системы непрерывного казачьего образования. Достигнута договоренность об организации взаимной кадетской стажировки и обмене учащимися между ГОУ ЛНР «Республиканский казачий кадетский корпус» имени маршала авиации Ефремова и казачьими кадетскими корпусами Ростовской области.

- В Ростовской области грамотно выстроена система непрерывного казачьего образования. Этот положительный опыт мы передаем казакам новых российских регионов. Мы будем проводить семинары, оказывать методическую и практическую помощь специалистам, которые будут заниматься этим направлением, - поделился заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

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