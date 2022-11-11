За подрыв иномарки бизнесмена ростовчанина оправдали, а потом осудили на 14 лет

Автомобиль после взрыва. Фото: СУ СК России по Ростовской области.

В Ростове Советский районный суд повторно рассмотрел дело мужчины, которого обвиняли в подрыве автомобиля бизнесмена. В 2020 году его оправдали, однако спустя два года решение было изменено — мужчину приговорили к реальному сроку.

Напомним, происшествие случилось еще в 2018 году в Западном микрорайоне. Местный предприниматель открыл дверь своего «Мерседеса», и прогремел взрыв. Владелец иномарки остался жив, но осколки взрывного устройства попали ему в ногу. Пострадавшего доставили в больницу.

По подозрению в совершении преступления задержали 29-летнего парня. Следователи считали, что он прикрепил устройство к днищу автомобиля. Мотивом якобы был тот факт, что подозреваемый задолжал бизнесмену 750 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям. Ему вменяли незаконное приобретение, хранение и перевозку взрывного устройства, незаконной переделки взрывного устройства, покушение на убийство общеопасным способом, умышленном повреждении имущества. Обвиняемому грозило до 20 лет лишения свободы.

ОСВОБОДИЛИ В ЗДАНИИ СУДА

В 2020 году решение по делу рассматривала коллегия присяжных. Казалось, что в деле было неоспоримое доказательство — запись с камер наружного наблюдения, на которой видно, как человек подкладывает что-то под днище автомобиля. Однако качество этих кадров было таково, что различить лицо преступника было невозможно.

В 2020 году подсудимого оправдали, но прокуратура подала апелляцию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что касается мотива, подсудимый утверждал, что между ним и бизнесменом была подписана долговая расписка. Согласно документу, должнику пришлось бы вернуть деньги и в случае смерти заемщика.

Присяжные оправдали обвиняемого — его освободили в здании суда. Потерпевший и прокуратура подали апелляцию.

НОВЫЙ ПРИГОВОР

После обжалований когда-то оправданный ростовчанин снова предстал перед судом. Дело снова рассматривалось с участием присяжных заседателей.

На этот раз суд установил, что обвиняемый решил убить бизнесмена, не желая отдавать заемные средства. Он приобрел взрывное устройство, переделал его и потом поместил под днищем автомобиля. Чтобы взрыв произошел после открытия двери, он закрепил один конец лески — на ее ручке, другой — на устройстве.

Подсудимого признали виновным. Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Мужчину также обязали выплатить в доход государства штраф в размере 200 тысяч рублей.

— Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке, — добавили в объединенной пресс-службе судов.

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