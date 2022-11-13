Картины вместо молока: краеведы вспомнили, что было в доме в центре Ростова, где расположилась новая галерея

В здании расположилась новая галерея "Победа". Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В здании, расположенном на углу улицы Большой Садовой и проспекта Ворошиловского, где некогда продавали то молочные коктейли, то косметику, бывший владелец сети магазинов и коллекционер Владимир Некрасов создал художественную галерею под названием «Победа».

Ростовские краеведы Любовь Волошинова и Сергей Топчиев рассказали корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону», какие организации и магазины были расположены в здании на перекрестке двух дорог до войны, в советский период и в 90-е годы.

НА КРЫШЕ СТОЯЛИ ФИГУРЫ ВОИНОВ

Автор книги о ростовских перекрестках «Перекрестки столетий», известный краевед Любовь Волошинова рассказала, что история строения на углу Ворошиловского и Большой Садовой начиналась как история доходного дома.

- Он появился в 1911-1912 годах, - уточнила специалист. - Это был доходный дом двух известных людей, заодно там располагался банк.

По словам краеведа, строение было основательно разрушено во время Великой Отечественной войны. В советское время дом потерял статус доходного и стал торгово-административным зданием.

История здания начиналась как история доходного дома. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

- После войны дом перестроили в стиле советской неоклассики, которую мы сейчас видим, - пояснила экскурсовод.

Проектированием занимались архитекторы Александров и Разумовский. Тогда здание на углу Ворошиловского не было таким светлым как сейчас — дом был серовато-бежевый.

Примечательная черта архитектуры того времени — скульптурные фигуры воинов, которые были установлены на парапетах строения. Но, по свидетельству Любови Волошиновой, недолго им пришлось там стоять — никто кровлю дома особо не обслуживал. На фотографии 1951 года они стоят, а вот уже в конце 50-х их убрали.

- Там на первом этаже располагался фирменный магазин, который был очень посещаем и коммерчески успешен, - вспоминает также собеседница. - Но в 90-е все прекратилось.

«МАСЛО-СЫР», «МОЛОКО» И МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ

Магазинное прошлое здания на углу вспоминает и другой ростовский краевед, автор дзен-канала «Удивляться разрешено» Сергей Топчиев. По его словам, вывеску «Масло-сыр» установили на фасаде дома в 70-е годы. Она попала на историческую фотографию, посвященную строительству пешеходного перехода через проспект. А вот вывеска «Молоко» сменила прежнюю только в 80-х годах. Тогда же на крыше были установлены большие электронные часы, которые показывали точное время и температуру.

Вывеска "Масло-сыр" попала на историческое фото строительства перехода через проспект. Фото: из архива Игоря Нарижного.

- Центральный вход в магазин находился со стороны улицы Энгельса, - пишет краевед. - Входишь в магазин и видишь огромный П-образный прилавок. И транспортерная лента. По такой в аэропорту багаж выдают. Но в нашем случае по этому транспортеру к прилавкам в ящиках поступала молочная продукция. В алюминиевых ящиках находились стеклянные бутылки с молоком, кефиром, простоквашей и всеми остальными жидким продуктами из молока. Сметана в маленьких бутылочках - по 0,25 литра, творог - в бумажных упаковках. Были еще и разливная сметана, масло сливочное на развес - сколько продавец взвесит. На кассе оплачиваешь и с чеком за покупками.

Очень хорошо ростовчанин помнит местные звуки: постоянное дребезжание бутылок в ящиках и крик продавца: «Сметаны больше нет». Кстати, только в этом магазине Сергею удавалось купить сметану для оливье.

Ростовчанин считает, что самым вкусным продуктом в этом магазине был... молочный коктейль. Его готовили в левой части магазина, рядом со входом.

- Как заходишь в магазин - сразу налево, - рассказывает собеседник. - Тетенька делала коктейли молочные. 10 копеек. 10 минут ожидания, и вкусный молочный коктейль из настоящего пломбира с сиропом готов.

Вывеска "Молоко" появилась на здании в 80-е годы. Фото: ВООПИиК.

КОСМЕТИКА И КАРТИНЫ

В начале 2000-х годов здание перешло в руки владельцев федеральной сети косметических магазинов. Но довольно быстро эта сеть обанкротилась, после чего хозяева помещения долгое время не могли придумать ему новый функционал. Потому строение и пустовало. Ремонтировать внутреннее пространство начали только летом 2022 года, а уже в конце августа на стенах расположились картины. Однако вывеска у входной двери появилась только в конце октября. Из нее следует, что галерея под названием «Победа» носит имя коллекционера Владимира Ильича Некрасова, который раньше владел расположенным здесь магазином косметики.

В открытых источниках указывается, что коллекционер специализируется на живописи советского периода. По разным оценкам, в его коллекция включает около 7 тысяч художественных работ. В 2000-е он активно покупал Фалька и Шагала, приобрел даже «Розовых любовников» последнего. В последнее время галерист стал увлекаться актуальным искусством. Так, он приобрел произведение известного современного художника Анатолия Осмоловского. Скоро ростовчане смогут увидеть работы, выставленные в новой галерее.

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