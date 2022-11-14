«Зигзаг удачи» из 80 туй высадили волонтеры СКЖД в ростовском парке «Левобережный» Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове порядка 80 молодых туй и одна голубая ель были высажены в парке Левобережный в субботу, 12 ноября.

- Сегодня в формате экологического субботника проходит первый этап Форума волонтеров Северо-Кавказской железной дороги, - уточнил начальник сектора реализации молодежной политики СКЖД Дмитрий Костин. - В целом, на СКЖД активно развивается корпоративное волонтерство - только в этом году запланировано около 400 различных мероприятий: экологические акции, помощь беженцам и пенсионерам. Такие события проходят регулярно. Так, недавно в Сочи прошел корпоративный форум «Чистые берега Черного моря», где мы занимались высадкой деревьев и уборкой территории. Также волонтеры регулярно выезжают в детские дома, проводят там утренники и профориентационные занятия.

Экологический субботник. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Перед самой посадкой с участниками акции провели мастер-класс, рассказав как правильно высаживать деревья. Оказывается саженец нужно помещать в подготовленную лунку вместе с его родным комом земли – тогда он намного быстрее приживется. Сверху корень засыпается специальной землей для хвойников. И только тогда идет третий слой земли – обычная местная почва. После чего вокруг дерева делается лунка, в которой вода будет задерживаться.

Экологический субботник. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Быстро усвоив азы правильного древонасаждения, волонтеры СКЖД взяли в руки лопаты и лейки с водой и приступили непосредственно к высадке. Работа под музыку спорилась. Как оказалось, новая аллея из туй имеет форму зигзага. Этот рисунок специально для акции нарисовал ландшафтный дизайнер. Довольно скоро очертания зигзага в виде пустых лунок, стали более четкими – в них «выросли» ярко-зеленые туи.

Всего планируется высадить 280 хвойников. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Директор парка «Левобережный» Галина Бостанжиева от лица своего коллектива поблагодарила Северо-Кавказскую железную дорогу за такой большой вклад в озеленение парка. Она подчеркнула, что данная акция – лишь начало.

- Проект обещает быть масштабным, ведь всего планируется высадить 280 хвойников, также будут высажены и лиственные деревья, - уточнила директор парка. - Во время прошедшего субботника в парке появились порядка 80 туй и одна голубая ель. Теперь этот оазис будет радовать жителей и гостей нашего города. Ну а весной высадки в этом участке парка будут продолжены.