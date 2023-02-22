«Она спасла жизнь моему ребенку!»: что известно о нейрохирурге из Ростова, которая скончалась при родах

Медика вспоминают как грамотного и человечного специалиста. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове во время родов скончалась женщина-нейрохирург. Трагедия произошла 20 февраля. Об этом сообщили близкие погибшей.

Врач окончила медицинский университет, проходила обучение в ординатуре, на кафедре неврологии и нейрохирургии. Работала в батайской городской больнице, позже — в Областной детской клинической больнице. В последнее время женщина трудилась в одной из частных клиник донской столицы.

В карьере пришлось сделать паузу. Одна из подруг медика рассказала, что виделась с ней несколько месяцев назад. Женщина ушла в декрет и готовилась стать мамой.

20 февраля коллега врача по университету сообщила о ее гибели. По словам ростовчанки, медик скончалась во время родов — у нее произошло кровотечение. Ребенок жив и здоров, а вот саму роженицу спасти не удалось.

— Кристина была лучшей! Она закончила университет с красным дипломом, стала великолепным нейрохирургом и спасла немало пациентов, в том числе и детей! В моей памяти она навсегда жива! — написала девушка в соцсетях.

В частной клинике, где работала нейрохирург, до сих пор не могут поверить в гибель сотрудницы.

— Это был светлый, я бы даже сказала, лучезарный человек. Профессионал с большой буквы! Всегда была очень внимательной, могла найти подход к любому пациенту. Для нас это невосполнимая утрата, — сообщил руководитель клиники.

Мать одной из бывших пациенток врача говорит, что всегда будет ей благодарна. Однажды нейрохирург спасла ее дочь.

— Когда-то к ней попали с дочкой. Поставила правильный диагноз, прооперировала. Она буквально спасла жизнь моему ребенку! — говорит женщина.

Близкие уже простились с погибшей. Похороны прошли 21 февраля.

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