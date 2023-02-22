Ростовская область принимает участие в международной выставке "Галфуд" в Дубае

В этом году на стенде Ростовской области представлена продукция более 30 донских компаний. Фото: правительство Ростовской области.

Ростовская область принимает участие в поставке продукции АПК в страны Ближнего Востока. Об этом рассказал губернатор донского региона Василий Голубев на международной выставке "Галфуд" в Дубае. В этом году на стенде Ростовской области представлена продукция более 30 донских компаний. Однако, это только малая часть того, что ежегодно производится на территории области.

- В 2022 году донские экспортеры увеличили поставки продукции АПК в страны Ближнего Востока. Так, экспорт только в ОАЭ увеличился более чем в 3,5 раза. Задача – и дальше расширять присутствие качественной донской продукции – на азиатских рынках, - поделился Василий Голубев.

По словам губернатора, за два дня выставки уже заключен ряд экспортных договоров с зарубежными партнерами.

- Донские компании подписали несколько контрактов о поставках самой разнообразной продукции: мясо баранины и птицы, продукции растениеводства, в том числе крахмала, кормов. Ростовская область открыта к сотрудничеству с зарубежными партнерами, у нас все для этого есть: ресурсы, кадровый потенциал, инфраструктура, преференции, - добавил губернатор Ростовской области.

Отметим, что "Галфуд" – площадка, благодаря которой можно расширить рынок сбыта. Губернатор подчеркнул, что договоренности касались не только поставок продукции, но и планов развития бизнеса на территории донского региона. Речь шла о теплицах, глубокой переработке пшеницы, кукурузы – того, что производит наш регион.

Напомним, что Ростовская область – один из крупнейших российских производителей сельхозпродукции. В 2023 году наибольшей популярностью пользуются направления экспорта такие, как зерно и зернопереработка, растительное масло , кондитерские изделия, продукция «Халяль», продукты из растительных белков (чечевицы, нута, льна). Отметим, что донской регион занимает в стране лидирующие позиции по производству пшеницы, других зерновых и подсолнечника.

Выставка стартовала в Дубае 20 февраля и продлится до 24.