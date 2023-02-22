Заявила сразу на троих: В Калмыкии женщина пойдет под суд за ложный донос о групповом изнасиловании

В заявлении женщина упомянула трех обидчиков, но следователи заподозрили неладное. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Калмыкии 36-летняя женщина пришла в правоохранительные органы и заявила об изнасиловании. Позже выяснилось, что никто на нее не нападал, а заявительница сама стала фигуранткой уголовного дела. Подробностями с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в Следственном управлении СК по Республике Калмыкия.

Как установили следователи, в октябре 2022 года женщина пришла в Черноземельский межрайонный следственный отдел и сообщила об изнасиловании. В тяжком преступлении она обвинила сразу троих мужчин. Ее предупредили об ответственности за заведомо ложный донос, но женщина все равно изложила обвинения в заявлении.

Следователи заподозрили, что в показаниях что-то «не клеится» и все проверили. Когда слова не нашли подтверждения, было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. При этом саму женщину обвинили по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления».

Женщина обвинила в надругательстве над ней троих мужчин, а в итоге сама оказалась под следствием. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Горожане, знающие женщину, были удивлены. Никто не мог ее обвинить в низкой социальной ответственности и попытках заработать на мужчинах. «Она не из таких», - уверенно говорят в городе, но недоумевают, что же заставило ее написать ложный донос.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в следкоме Калмыкии. - За преступление, в совершении которого обвиняется жительница города Лагани, предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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