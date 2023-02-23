В красивую дату 23.02.23 в Батайске поженят 20 пар молодоженов

23 февраля клятву любви и верности в Батайске произнесут двадцать пар. Фото: Иван МАКЕЕВ

В этом году на День защитника Отечества выпала красивая дата 23.02.23. И несколько десятков пар молодоженов решили в этот день связать себя узами Гименея.

ЧЕБОКСАРЫ, ЭЛИСТА, ДНР

- В этом году мы одни из немногих, кто будет расписывать молодоженов прямо в День защитника Отечества, - рассказала руководитель отдела ЗАГС в Батайске Наталья Тулина. - 23 февраля клятву любви и верности произнесут двадцать пар. Среди них есть как совсем молодые ребята, так и те, кто решил создавать союз в более зрелом возрасте. Думаю, такой ажиотаж случился не просто так, ведь это не только зеркальная дата, но и значимый государственный праздник.

Ажиотаж случился не просто так, ведь это не только зеркальная дата, но и значимый государственный праздник. Фото: Иван МАКЕЕВ

По словам специалиста, чтобы будущие молодожены знали, какие даты будут доступны, там заранее публикуют информацию в социальных сетях. Собственно, так было и в преддверии 23.02.23.

- Причем интересно, что почти все невесты в этот день наши, батайские, а вот женихи буквально из разных уголков России, - продолжает собеседница. - И Элиста, и Чебоксары. Есть из Азова и Ростова, а также ДНР. Наверняка, такой бум связан не столько с верой в нумерологию, сколько с желанием иметь в паспорте красивые цифры. Да, и в целом, совпадение свадьбы с календарным праздником - действительно редкость. При этом то, как сложится дальнейшая семейная жизнь, зависит только от новобрачных. Главное в союзе - любовь, умение слышать друг друга и безусловная поддержка.

"ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ДУРНЫХ МЫСЛЕЙ"

А вот ростовский нумеролог Наталия Чайкина считает, что 23.02.23 не только красивое, но и очень энергетически сильное число:

Пары, зарегистрированные 23 февраля 2023 года получат не только красивую цифру в пас-порте, но крепкий союз во вселенной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

– В этот день любые дела и действия человека могут очень сильно повлиять на его дальнейшую судьбу, зеркальные даты — это всегда шанс на некое перерождение. Сегодня, важно избавиться от всего старого и ненужного, искупаться под холодным душем, навести порядок, как внешний, так и внутренний. Не лишним будет прислушаться к своему организму: сделать укрепляющие процедуры. Кроме того, здорово провести духовные практики, например, благодаря медитации есть возможность послать запросы во вселенную, именно в этот день они сбываются как-никогда.

Вообще, 23.02.23 - единственное зеркальное число этого года самое чистейшее и сильное. В такой период человеку стоит делать как можно больше добрых дел, будь то помощь родным, друзьям или даже прохожим. А вот от дурных мыслей, конфликтов и нецензурной брани стоит отказаться. Все потому, что весь выплеснутый сегодня негатив точно также может повлиять на ход событий. Исходя из того, как этот день вами прожит, будет складываться дальнейшая судьба.

Почти все невесты в этот день батайчанки, а вот женихи буквально из разных уголков России. Фото: Иван МАКЕЕВ

Поэтому сегодняшний день отлично подойдет для проведения важных мероприятий и создания семьи. Пары, зарегистрированные 23 февраля 2023 года получат не только красивую цифру в пас-порте, но крепкий союз во вселенной. В таких браках не будет места лжи, предательству и лицемерию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ростовский нумеролог рассказала, что скрывается за красивыми цифрами 23.01.23

Какими могут быть рожденные в этот день дети, и стоит ли заключать важные сделки(подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как красивые даты заставили сотрудников ЗАГСа в Ростове ночевать на работе

Заслуженный работник ЗАГСа Любовь Пузикова рассказала об истории своих 40-летних наблюдений, и про то, помогают ли зеркальные цифры укрепить союз(подробнее)