Российские бойцы из зоны спецоперации получили от ростовских школьников праздничные открытки

Российские бойцы очень обрадовались поздравительным открыткам. Фото: предоставлено Ольгой ЛАВРЕНТЬЕВОЙ.

Накануне 23 февраля учащиеся школы № 94 Ростова-на-Дону смастерили своими руками и подписали праздничные поздравительные открытки для российских бойцов, принимающих участие в спецоперации. Уже спустя несколько дней эти послания нашли своих адресатов.

Ростовский волонтер Ольга Лаврентьева, которая стала почтальоном, передавшим детские поздравления военнослужащим, рассказала «КП – Ростов», что пожелали школьники Ростова бойцам, а также как отреагировали те на поздравления.

КИНУЛА КЛИЧ – ОТКЛИКНУЛИСЬ ВСЕ

По словам Ольги, инициатором этой акции стала ее соседка, мама одного из учеников ростовской школы № 94 Елена Козлова. Перед самым праздником та кинула клич в родительском чате о том, что Ольга в который раз скоро снова поедет на Донбасс, чтобы передать гуманитарную помощь. Вместе с ней можно было бы отправить на передовую и подарки к празднику. Женщину поддержали и стали мастерить поздравления.

- Все учителя – молодцы! - подчеркнула Ольга Лаврентьева. – А также, завучи, ученики, родители… И в этом даже не моя заслуга, и не заслуга Лены. А, прежде всего, тех, кто откликнулся.

Ребята вместе с педагогами на уроках рисования сделали свои открытки, украсив их звездами. Фото: предоставлено Ольгой ЛАВРЕНТЬЕВОЙ.

Вместе с открытками и письмами в зону спецоперации сотрудники школ и ученики стали собирать для бойцов самые необходимые в быту вещи: зубную пасту, дезодоранты, мыло, пену для бритья, носки, влажные салфетки... Не обошлось и без сладостей. В результате получились внушительные увесистые подарки!

Ребята вместе с педагогами на уроках рисования сделали свои открытки, украсив их звездами и надписями «С 23 февраля!». Внутри каждого такого послания был свой оригинальный текст: у кого – стихотворение, а у кого – пожелание от чистого сердца своими словами.

- Пусть тяжело тебе солдат, пусть сапоги мозоли трут… Но знай, солдат, ты не забыт, на родине тебя все ждут! Валерий, 7 «в» класс, - было написано на одной из открыток.

Многие ребята желали бойцам одержать победу и поскорей вернуться домой.

СПАСИБО ЛЮДЯМ ИЗ РОСТОВА!

Через пару дней, собрав все письма, открытки и пакеты с подарками, Ольга отправилась на Донбасс. Заранее договорившись с военнослужащими, она передала все посылки и открытки, поздравила ребят с Днем защитника Отечества. Приехавшие к ней на встречу бойцы были тронуты такими словами.

- Большое спасибо 94-й школе за труд, за вклад и за посылки! - поблагодарил один из военных. - За письма, за то, что ждете! Спасибо людям из Ростова за предоставленную гуманитарную помощь. Нам очень важна ваша поддержка!

Внутри каждого такого послания был свой оригинальный текст. Фото: предоставлено Ольгой ЛАВРЕНТЬЕВОЙ.

К слову, сама Ольга, которая уже многократно приезжала на Донбасс, чтобы помочь мирным жителям, бойцам и животным из местного приюта, в этот раз чуть не заплакала, услышав такой ответ. Осознание того, что ее деятельность находит такой живой отклик в сердцах людей, заставляет ее снова и снова отвозить гуманитарную помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Банка — картонка — парафин. Как ростовская студентка стала мастерить окопные свечи для бойцов спецоперации

Волонтер из Ростова провела мастер-класс по изготовлению рукодельных «светильников» (подробнее)