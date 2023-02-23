«Благодарим вас за ратный труд»: Александр Ищенко посетил военный госпиталь

Председатель донского Заксобрания Александр Ищенко посетил филиал военного клинического госпиталя в Новочеркасске. Фото: пресс-служба ЗС РО

Сегодня праздник День защитника Отечества приобрел особый смысл. По традиции мы чтим верность долгу и заслуги ветеранов Вооруженных Сил. Но сегодня вновь пришло время, когда российским военнослужащим - и кадровым офицерам, и солдатам-контрактникам, и мобилизованным в ряды Вооруженных Сил, и многочисленным добровольцам вновь приходится с оружием в руках отстаивать рубежи Отечества и защищать Родину.

«МЫ ПЕРЕД ВАМИ В ДОЛГУ»

Сегодня, 23 февраля, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ищенко побывал в филиале военного клинического госпиталя в Новочеркасске.

Александр Валентинович поздравил героев с их праздником, а также вручил им подарки от донского парламента.

- Мы с моими коллегами приехали сегодня к вам в госпиталь, чтобы сказать каждому из вас спасибо. Мы понимаем, что ни одно наше слово, ни один наш подарок не стоит капли крови и пота, пролитых вами во время боевых действий. Мы перед вами в долгу, но хотим этот долг хотя бы немного возместить, – сказал военнослужащим Александр Ищенко.

Спикер Заксобрания напомнил, что сегодня на всех уровнях реализуются программы по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. И меры поддержки постоянно расширяются. Александр Ищенко подчеркнул, что эта работа будет продолжена и в дальнейшем.

– Я благодарю вас за ваш ратный труд, кланяюсь вам, и желаю скорейшего выздоровления, вернуться к родным, близким домой. Пусть все у вас будет хорошо. С праздником! – заключил Александр Валентинович.

Александр Ищенко пообщался с военнослужащими. Фото: пресс-служба ЗС РО

ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ РЕГУЛЯРНО

Поздравил с праздником военнослужащих и депутат городской Думы города Шахты Аркадий Горцевской, который вместе с Председателем Заксобрания Ростовской области и волонтерами «Единой России» посетил военный клинический госпиталь в Новочеркасске.

– Со своими коллегами мы регулярно принимаем участие в гуманитарной миссии партии «Единая Россия», отправляем и технику, и другую материальную помощь на наши новые территории. Сравнительно недавно мы отправили два автомобиля в помощь нашим бойцам на передовую. Мы будем продолжать делать все от нас зависящее, чтобы те задачи, которые поставил наш верховный главнокомандующий в рамках проведения СВО, были выполнены, – сказал Аркадий Горцевской.

Отметим, что накануне Дня защитника Отечества депутаты донского парламента отвезли подарки военным, проходящим службу в Луганской Народной Республике.

Мобилизованные, контрактники и добровольцы получили термопосуду, многофункциональные инструменты, окопные свечи, сладкие наборы с поздравительными открытками и детскими рисунками, а также спальное снаряжение, теплые вещи и автомобиль – цистерну для перевозки питьевой воды.

Региональное отделение «Единой России» с самого начала проведения специальной военной операции включилось в работу по оказанию помощи вынужденным переселенцам, поддержке участников СВО и членов их семей, восстановлению инфраструктуры на освобожденных территориях. Данная работа проводится, в том числе, и в рамках деятельности так называемого депутатского треугольника.