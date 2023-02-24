Ростовчане спасли одичавшего мастифа, которого хозяева бросили в клетке размером с коробку из-под телевизора

Мастифф 11 месяцев жил в ужасных условиях. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Одиннадцать месяцев ада пережил мастиф по кличке Баграт. О непростой судьбе собаки корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» рассказала ростовчанка Алена Кравцова – основательница приюта для бездомных животных «КОТЭдж».

КУСОК ХЛЕБА В ДЕНЬ

Когда-то у пса из Волновахи была семья. Но около года назад люди решили уехать из поселка. Собаку брать с собой не стали. Запрели ее в тесной клетке во дворе и уехали строить новую жизнь.

В тесном железном вольере площадью чуть больше, чем коробка из-под телевизора, собака жила одиннадцать месяцев. Все это время Баграт не выходил из клетки. Пес не умер от голода только благодаря соседям, которые периодически его подкармливали. В день собака съедала не больше одного куска хлеба.

Никто из местных не решался ни забрать Баграта, ни просто открыть клетку, чтобы тот погулял во дворе.

- Потому что боялись его. Собака внушительных размеров, а за месяцы жизни в неволе и впроголодь одичала и стала агрессивной, - поясняет Алена.

К счастью, соседи уехавших хозяев однажды сфотографировали Баграта и разместили снимок в одном из пабликов. Алена увидела фото и рассказ о собаке и сразу поняла, что остаться в стороне не может.

Зооволонтер начала искать человека, которые привезут пса из ДНР в Ростов и что как дальше можно помочь животному.

В таком плачевном состоянии нашли собаку волонтеры. Фото: группа помощи тибетским мастифам.

13 ТЫСЯЧ ЗА ТАКСИ ДЛЯ СОБАКИ

Доставить Баграта в донскую столицу оказалось непросто. Перевозить огромного, одичавшего мастифа решался не каждый.

И тогда пришло единственное возможное решение – дать собаке успокаивающие препараты. Тем временем Алене написал человек, который готов был забрать себе несчастного.

- Это кинолог из Москвы. Перед тем, как отправлять Баграта в столицу, он должен был шесть дней пробыть на Дону. Взять на передержку Баграта согласилась жительница Батайска Светлана, - продолжает волонтер.

Позже нашелся и человек, который согласился доставить собаку в Ростовскую область, а затем – и в столицу.

- Мужчина попросил 13 тысяч за перевозку собаки. Но это вполне приемлемая сумма. Были такие, кто просил и 30 тысяч, и даже 70, - продолжает Алена.

Кстати, за шесть дней, которые Мастифф провел в Батайске, он полностью преобразился. Из истощенного, дикого зверя он превратился в ухоженного и ласкового пса.

- В Москву, в новою жизнь уезжала уже совсем другая собака: открытая людям и довольная судьбой, - улыбнулась Алена.

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