Спасатель из Ростовской области получил ранение во время гуманитарной миссии в Донбассе

Спасатель уже идет на поправку. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Спасатель из Ростовской области Василий Жданов получил ранение, выполняя задание в Донбассе. Сотрудник помогал местным жителям с доставкой воды.

Василий Жданов — водитель 17-й пожарно-спасательной части в Волгодонске. Около месяца назад он отправился в командировку в Донецк. Вместе с коллегами он каждый день подвозил техническую воду в населенные пункты, лишенные водоснабжения.

13 февраля Василий выполнял очередной рейс, когда начался обстрел. Мужчина получил осколочное ранение ног. Пострадавшего госпитализировали, а позже транспортировали в больницу в Ростове-на-Дону.

Сейчас мужчина все еще находится в медицинском учреждении.

- Жизни огнеборца ничего не угрожает, и, как заверяют врачи, он уверенно идёт на поправку, - отметили в ГУ МЧС по Ростовской области.

На днях раненого сотрудника навестил исполняющий обязанности начальника управления Александр Савуков. Он поздравил мужчину с Днем защитника Отечества и пожелал скорейшего выздоровления.

Мужчина получил ранение во время очередного рейса по доставке воды. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

БОЛЕЕ 18 ТЫСЯЧ РЕЙСОВ

Напомним, донские пожарные обеспечивают водой жителей Донбасса с апреля прошлого года. Вместе с МЧС ДНР спасатели на пожарных автоцистернах доставляют питьевую и техническую воду населению, а также в котельные и социальные объекты.

Только за месяц сотрудники МЧС доставили 600 кубометров воды. За все же время они выполнили 18 тысяч рейсов и перевезли более 120 тысяч кубометров воды.

Ранее мы писали о ростовском спасателе Дмитрии Собанине. Он руководит первым инженерно-спасательным взводом инженерно-спасательной роты. Дмитрий уже четыре раза бывал в ДНР, его расчет занимался очисткой и раздачей воды. За это время ростовчанин не раз попадал в опасные ситуации, но говорит, что «чувство долга было сильнее страха».

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