В Ростовской области один человек пострадал из-за взрыва газа в многоквартирном доме

Хлопок газа произошел на втором этаже. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Шахтах Ростовской области один человек пострадал в результате взрыва газовоздушной смеси. Происшествие случилось в пятиэтажном доме на улице Образцова 24 февраля.

Взрыв газа произошел в одной из квартир на втором этаже. В результате в помещении выбило окна, оказалась повреждена дверь. Несущие стены остались целы. Возгорания не было.

Несущие конструкции повреждены не были. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Пострадал хозяин квартиры — 46-летний мужчина. Он получил ожоги рук и лица.

— Помощь оказана на месте, от госпитализации отказался, — прокомментировали в донском управлении МЧС.

На месте происшествия организована работа оперативных служб. Привлечено 23 спасателя и восемь единиц техники.

В ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» прокомментировали происшествие. По данным организации, произошел хлопок малой интенсивности на втором этаже дома, газифицированного природным газом. Квартира, в которой все случилось, еще в 2015 году была отключена от системы газоснабжения.

— Установлено нарушение правил эксплуатации газоиспользующего оборудования в части самовольного присоединения к системе газоснабжения абонентом данной квартиры, — пояснили в «Газпроме».

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