Участников СВО поздравили с Днем защитника Отечества

Фото: Даниил Дьяков

В преддверии Дня защитника Отечества участники специальной военной операции из Ростовской области, проходящие службу в Луганской Народной республике, получили подарки от депутатов и волонтеров «Единой России».

В подарочные наборы, которые вручили бойцам, вошли поздравительные открытки, детские письма, а также полезные вещи – термопосуда и многофункциональные инструменты (мультитулы). Вместе с подарками военнослужащим передали теплые вещи, которые помогли собрать дончане в рамках акции «Тепло для героя».

Фото: Даниил Дьяков

Также бойцам доставили снаряжение и технические устройства. Кроме того, воинское подразделение получило от фракции «Единая Россия» донского парламента автомобиль-цистерну, необходимую для перевозки воды.

- День защитника Отечества в этом году – праздник с особым значением, - отметил председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения партии Александр Ищенко. - Те ребята, которые защищают мирную жизнь своих жен, матерей, детей – это те люди, кому мы обязаны сегодня сказать спасибо, поблагодарить их и пожелать, чтобы они, выполнив свой долг, вернулись живыми и здоровыми.

Фото: Даниил Дьяков

К почетной миссии присоединился и президент Ассоциации перевозчиков Ростовской области, депутат Ростовской-на-Дону городской Думы Магомед Дарсигов («Единая Россия»).

Магомед Дарсигов с бойцом СВО. Фото: Даниил Дьяков

- Мы встретили здесь настоящих героев, людей сильных духом. Они служат с честью, достойно выполняют свой долг. Мы все – и депутаты, и руководители транспортных предприятий, которых я представляю, и вообще все жители Ростовской области обязательно будем поддерживать наших защитников, - отметил глава донской ассоциации перевозчиков.

Во время вручения подарков к Магомеду Дарсигову обратился боец, с которым несколько лет назад они вместе занимались дзюдо. Мужчина поделился тем, что даже в зоне боевых действий не хотел бы прерывать связь со спортом. Однополчане также хотели бы заниматься спортом. Магомед Дарсигов откликнулся на инициативу ребят и обязался доставить им в подразделение боксерские груши.

Руководство подразделения выразило благодарность спикеру Законодательного Собрания Александру Ищенко, депутатам и волонтерам, которые порадовали воинов накануне Дня защитника Отечества.

Добавим, в Ростовской области продолжает работу волонтерский центр «Единой России» по поддержке мобилизованных, добровольцев и членов их семей. Обратиться сюда за консультацией или адресной помощью можно по телефону (863) 2-918-918.