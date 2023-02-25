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Происшествия25 февраля 2023 13:00

Липовый кредит и легкие деньги: аферисты обманули двух жительниц Ростовской области

Две жительницы Ростовской области лично перевели мошенникам более миллиона рублей, пока не поняли, что стали жертвами обмана
Ангелина СКИБА
Обманщиков, которые нажились на доверчивых женщинах, уже ищут

Обманщиков, которые нажились на доверчивых женщинах, уже ищут

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области две женщины оказались жертвами телефонных аферистов. Одна из пострадавших потеряла почти 320 тысяч рублей, вторая - 800 тысяч рублей, и это все буквально за пару минут. Жительницы Дона теперь признаются, что доверять «неизвестным советчикам и защитникам своих счетов» больше не собираются, рассказали в МВД.

ДУМАЛИ, ОБМАНУТЬ МОГУТ КОГО УГОДНО, НО НЕ ИХ

Как уточнили в полиции, первой пострадавшей оказалась ростовчанка. Она испугалась, когда лжесотрудник банка по телефону сообщил о «попытке оформления кредита». Женщина часто слышала о подобных случаях обмана, но никогда не думала, что это может произойти и с ней самой. В итоге жительница донской столицы поступила строго по инструкции преступника и уже по-настоящему оформила кредит, «чтобы старый отменили», а потом перевела все на незнакомый счет.

Во втором случае мошеннику поверила жительница Волгодонска. Она ответила на чужой номер и познакомилась с мужчиной, который пообещал ей хороший заработок на торговле акциями и ценными бумагами.

«Эксперт» был так убедителен, что женщина поверила в скорое богатство и согласилась на все условия сразу, отправив деньги со своего счета. Однако через время помощник-эксперт так и не перезвонил, а еще пару дней спустя выяснилось, что он вовсе отключил телефон.

Куда «ушли» сбережения, и получится ли теперь их вернуть, пострадавшие не знают. Обманщиков, которые нажились на доверчивых женщинах, уже ищут. Были возбуждены уголовные дела по статьям «Кража с банковского счета» и «Мошенничество».

АФЕРИСТЫ МОГУТ ПОЗВОНИТЬ ЛЮБОМУ

Отметим, это уже далеко не первые подобные случаи на Дону. Например, в декабре 2022 года жительница Дона лишилась всех своих сбережений после «операции по задержанию преступников». Женщина думала, что помогает полиции и позволила аферистам оформить на себя несколько кредитов.

Всего же по итогам прошлого года жители Ростовской области перечислили кибермошенникам миллиард 480 миллионов рублей. При этом в некоторых случаях деньги могли уйти в зарубежные центры, которые обеспечивают ВСУ. Такое заявление недавно озвучил глава главного управления МВД России по донскому региону Олег Агарков.

- Каждое четвертое преступление было совершено дистанционно. Главное управление располагает информацией, что колл-центры мошенников на территории Украины, Польши и Западной Европы работают против нашего населения. Граждане своими действиями неосознанно помогают материально обеспечивать ВСУ и СБУ, - отметил Олег Агарков.

ЖИТЕЛЕЙ ДОНА ПРОСЯТ БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ

Если вам звонят и предлагают открыть брокерский счет или пугают потерей денег с карты, не спешите поддаваться эмоциям. Нужно, не сообщая своих личных данных, завершить разговор. Потом следует навести справки в официальных источниках: разузнать о брокерской фирме или позвонить по официальным телефонам своего банка, чтобы уточнить информацию по счету, также обратиться в полицию.

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