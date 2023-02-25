Липовый кредит и легкие деньги: аферисты обманули двух жительниц Ростовской области

Обманщиков, которые нажились на доверчивых женщинах, уже ищут Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области две женщины оказались жертвами телефонных аферистов. Одна из пострадавших потеряла почти 320 тысяч рублей, вторая - 800 тысяч рублей, и это все буквально за пару минут. Жительницы Дона теперь признаются, что доверять «неизвестным советчикам и защитникам своих счетов» больше не собираются, рассказали в МВД.

ДУМАЛИ, ОБМАНУТЬ МОГУТ КОГО УГОДНО, НО НЕ ИХ

Как уточнили в полиции, первой пострадавшей оказалась ростовчанка. Она испугалась, когда лжесотрудник банка по телефону сообщил о «попытке оформления кредита». Женщина часто слышала о подобных случаях обмана, но никогда не думала, что это может произойти и с ней самой. В итоге жительница донской столицы поступила строго по инструкции преступника и уже по-настоящему оформила кредит, «чтобы старый отменили», а потом перевела все на незнакомый счет.

Во втором случае мошеннику поверила жительница Волгодонска. Она ответила на чужой номер и познакомилась с мужчиной, который пообещал ей хороший заработок на торговле акциями и ценными бумагами.

«Эксперт» был так убедителен, что женщина поверила в скорое богатство и согласилась на все условия сразу, отправив деньги со своего счета. Однако через время помощник-эксперт так и не перезвонил, а еще пару дней спустя выяснилось, что он вовсе отключил телефон.

Куда «ушли» сбережения, и получится ли теперь их вернуть, пострадавшие не знают. Обманщиков, которые нажились на доверчивых женщинах, уже ищут. Были возбуждены уголовные дела по статьям «Кража с банковского счета» и «Мошенничество».

АФЕРИСТЫ МОГУТ ПОЗВОНИТЬ ЛЮБОМУ

Отметим, это уже далеко не первые подобные случаи на Дону. Например, в декабре 2022 года жительница Дона лишилась всех своих сбережений после «операции по задержанию преступников». Женщина думала, что помогает полиции и позволила аферистам оформить на себя несколько кредитов.

Всего же по итогам прошлого года жители Ростовской области перечислили кибермошенникам миллиард 480 миллионов рублей. При этом в некоторых случаях деньги могли уйти в зарубежные центры, которые обеспечивают ВСУ. Такое заявление недавно озвучил глава главного управления МВД России по донскому региону Олег Агарков.

- Каждое четвертое преступление было совершено дистанционно. Главное управление располагает информацией, что колл-центры мошенников на территории Украины, Польши и Западной Европы работают против нашего населения. Граждане своими действиями неосознанно помогают материально обеспечивать ВСУ и СБУ, - отметил Олег Агарков.

ЖИТЕЛЕЙ ДОНА ПРОСЯТ БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ

Если вам звонят и предлагают открыть брокерский счет или пугают потерей денег с карты, не спешите поддаваться эмоциям. Нужно, не сообщая своих личных данных, завершить разговор. Потом следует навести справки в официальных источниках: разузнать о брокерской фирме или позвонить по официальным телефонам своего банка, чтобы уточнить информацию по счету, также обратиться в полицию.

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