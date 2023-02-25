Помощь военнослужащим, их семьям и качество жизни: как на Дону осуществят поручения президента

Первые лица региона прокомментировали, как на Дону будут выполняться планы, озвученные в послании Владимира Путина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Внимание дончан на этой неделе было посвящено посланию президента Федеральному собранию Российской Федерации. Озвученные главой государства планы прокомментировали первые лица региона и рассказали, как будет реализовано намеченное в Ростовской области.

«ДЕРЖАТЬ НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ»

Так, губернатор Ростовской области Василий Голубев по итогам послания поручил подготовить план выполнения в регионе всех задач, обозначенных главой государства. Об этом он известил жителей региона в своей официальном телеграм-канале.

- В том числе по обеспечению работы специального государственного фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации, при этом, не дожидаясь создания нового фонда продолжим оказывать военнослужащим и их семьям всю необходимую помощь, - рассказал глава региона. - Также будет вестись работа по реализации специальной программы льготного арендного жилья для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, среди основных направлений губернатор Дона назвал работу по расширению внешнеэкономических связей и выстраиванию новых логистических коридоров, в том числе за счет развития портов Азовского моря.

Василий Голубев: "Выполнение у нас в регионе всех поручений президента буду держать на особом контроле". Фото: сайт правительства Ростовской области

В число первостепенных задач входит обновление социальной инфраструктуры, объектов образования, культуры и спорта, расселение аварийного жилья, комплексное развитие сельских территорий - за счет получения и использования беспроцентных казначейских кредитов, а также развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры, общественного транспорта - за счет инфраструктурно-бюджетных кредитов.

- Задач в послании поставлено много, все они – конкретные и нацелены на результат. Работу по некоторым направлениям уже активно ведем, по другим - ее только предстоит начать. Выполнение у нас в регионе всех поручений президента буду держать на особом контроле, - заверил губернатор.

«ПОМОЩЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЙ»

Непосредственно в церемонии оглашения послания в Москве участвовал Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко, который сразу прокомментировал ключевые аспекты программного выступления главы государства:

Все организационные вопросы по работе фонда в Ростовской области будут решаться немедленно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Глава государства отметил высочайшую степень поддержки, которую оказывают все без исключения субъекты Федерации, абсолютное большинство наших граждан участникам специальной военной операции, членам их семей, - заметил Александр Ищенко. - Следующий важнейший шаг – создание специального фонда по финансированию и предоставлению самой всесторонней поддержки семьям участников спецоперации. Все организационные вопросы по работе этого фонда в Ростовской области будут решаться немедленно. Но это не значит, что мы остановимся в предоставлении тех мер поддержки, которые сейчас оказываются. Наоборот, помощь сражающимся ребятам, их родным и близким должна быть обширной, разнообразной, всеобъемлющей.

Также Председатель Законодательного Собрания региона заметил, что решение стратегических оборонных задач никак не должно отразиться на развитии соцсферы, инфраструктуры и качества жизни. Поэтому также продолжится строительство и оснащение школ и детсадов, обновление системы ЖХК.

- Весомое решение – дополнительно повысить минимальный размер оплаты труда, что автоматически повлечет за собой увеличение размеров социальных выплат и пособий для граждан, - отметил спикер.

Александр Ищенко: "Наоборот, помощь сражающимся ребятам, их родным и близким должна быть обширной, разнообразной, всеобъемлющей". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, спикер донского парламента обратил внимание, что важно грамотно соотнести интересы экономического развития страны и планов отечественного бизнеса. А государство, в свою очередь, предоставит новые возможности кредитной и налоговой поддержки для предпринимателей, готовых развиваться внутри страны.

Также в своем комментарии Александр Ищенко обратил внимание на то, что Владимир Путин значительное внимание уделил продолжению развития регионов страны. В том числе обновлению транспорта, особенно в малых городах. А среди экологических программ продолжится оздоровление реки Дон.

ГОВОРИЛИ ОБ ОТПУСКАХ

Депутаты донского парламента особо прокомментировали социальный блок вопросов.

- На федеральном уровне создается специальный государственный фонд, который будет адресно помогать семьям мобилизованных, начиная от реабилитации и лечения и заканчивая различными бытовыми вопросами. Что важно, этот фонд будет действовать параллельно с той помощью, которая оказывается органами власти – ответственность с властных структур не снимается, - заметил первый заместитель Председателя донского Заксобрания — председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев. - Президент поставил задачу, чтобы за каждой семьей погибшего был закреплен социальный работник.

Не дожидаясь создания специального фонда, в регионе продолжат помогать военнослужащим и их семьям. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Другой важный аспект, который парламентарий обозначил, это отпуска для тех, кто участвует в спецоперации.

- Я встречался с семьями мобилизованных, и все без исключения жены ставили вопрос об отпуске своих мужей. И прозвучало решение Президента – все военнослужащие раз в шесть месяцев смогут получать отпуск на 14 дней, и это не считая времени на дорогу. Так что, власть прислушивается к потребностям и чаяниям семей защитников нашей Родины, - добавил Сергей Михалев.

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