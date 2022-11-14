Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 ноября 2022 15:26

"Загадать желание и встретить любовь": в парке Ростова появилась новая достопримечательность со смыслом

В ростовском парке Левобережный появилась «Ротонда любви»
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Ростовчане скинулись и на свои деньги построили Ротонду любви. Фото: предоставлено парком Левобережный.

Ростовчане скинулись и на свои деньги построили Ротонду любви. Фото: предоставлено парком Левобережный.

В парке «Левобережный», недалеко от стадиона «Ростов- Арена» появилась «Ротонда любви». К ней ведет белоснежная дорожка, усыпанная белым камнем. Дорожка, стоит отметить, довольно узкая — наверно, для того, чтобы влюбленные шли к ротонде в обнимку.

Как оказалось, беседка «Ротонда любви» - это общественный проект одного из тренинговых центров донской столицы, который был реализован на средства неравнодушных жителей Ростова, Таганрога, Краснодара и других городов Южного Федерального округа.

На открытии организаторы перерезали красную ленточку и разбрасывали лепестки роз. Фото: предоставлено парком Левобережный.

На открытии организаторы перерезали красную ленточку и разбрасывали лепестки роз. Фото: предоставлено парком Левобережный.

Беседка была выполнена местными мастерами. На куполе располагается парусник и флюгер с маяком - символ команды, воплотивший этот проект в жизнь. Внутри беседки расположена кованая скамья, на которой могут фотографироваться влюбленные пары. Ротонда отлично подходит для проведения выездных свадебных регистраций.

- Ротонда символизирует любовь, гармонию, приверженность семейным ценностям, желание людей быть вместе, - отмечает директор парка Галина Бостанжиева. - А если вы пока еще одиноки, туда можно прийти и загадать желание встретить свою вторую половинку.

Т

Пары станцевали медленный танец рядом с новой ротондой. Фото: предоставлено парком Левобережный.

Пары станцевали медленный танец рядом с новой ротондой. Фото: предоставлено парком Левобережный.

еперь всем влюбленным в Ростове предлагается фотографироваться в беседке и выклажывать снимки в соцсети с хэштегом #ротондалюбви.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жена Басты показала романтичные фотографии после свадьбы

Елена Пинская иногда делится с фанатами подробностями личной жизни (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ