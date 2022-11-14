"Загадать желание и встретить любовь": в парке Ростова появилась новая достопримечательность со смыслом

Ростовчане скинулись и на свои деньги построили Ротонду любви. Фото: предоставлено парком Левобережный.

В парке «Левобережный», недалеко от стадиона «Ростов- Арена» появилась «Ротонда любви». К ней ведет белоснежная дорожка, усыпанная белым камнем. Дорожка, стоит отметить, довольно узкая — наверно, для того, чтобы влюбленные шли к ротонде в обнимку.

Как оказалось, беседка «Ротонда любви» - это общественный проект одного из тренинговых центров донской столицы, который был реализован на средства неравнодушных жителей Ростова, Таганрога, Краснодара и других городов Южного Федерального округа.

На открытии организаторы перерезали красную ленточку и разбрасывали лепестки роз. Фото: предоставлено парком Левобережный.

Беседка была выполнена местными мастерами. На куполе располагается парусник и флюгер с маяком - символ команды, воплотивший этот проект в жизнь. Внутри беседки расположена кованая скамья, на которой могут фотографироваться влюбленные пары. Ротонда отлично подходит для проведения выездных свадебных регистраций.

- Ротонда символизирует любовь, гармонию, приверженность семейным ценностям, желание людей быть вместе, - отмечает директор парка Галина Бостанжиева. - А если вы пока еще одиноки, туда можно прийти и загадать желание встретить свою вторую половинку.

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Пары станцевали медленный танец рядом с новой ротондой. Фото: предоставлено парком Левобережный.

еперь всем влюбленным в Ростове предлагается фотографироваться в беседке и выклажывать снимки в соцсети с хэштегом #ротондалюбви.

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