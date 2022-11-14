Каждые выходные ростовчанин бродит по берегу Дона с металлоискателем в поисках сокровищ

Однажды ростовчанин даже нашел серебряный перстень с камнем. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА.

Многие из жителей Ростова-на-Дону уже ни раз были свидетелями того, как по левому берегу Дона во время отлива, вызванного сильным ветром, бродят с металлоискателями многочисленные искатели сокровищ. По всему побережью разносятся звуки работающих приборов: «пик-пик», «пик-пик»... Азарт копателей подстегивает удача их конкурентов — то один, то другой что-то обязательно находят.

КОНКУРЕНЦИЯ - БОЛЬШАЯ

Один из копателей по имени Юрий приехал на пляж в парке Левобережный на велосипеде. С собой — мощный агрегат, металлоискатель последнего поколения. От такого не останется не замеченным даже старый ржавый болтик. Юрий рассказал корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону», что можно найти таким металлоискателем на ростовских пляжах.

В пасмурную погоду на пляжу не так много искателей сокровищ. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА.

Как рассказал сам собеседник, где он только тут копал, но и там копал: и на пляже в парке Левобережный, и на пляже на Зеленом острове, и на Соленом озере. По его словам, найти можно не только сережки, монетки и цепочки, но и другие драгоценные вещицы.

Только сейчас в этой отрасли слишком большая конкуренция, с сожалением признается копатель.

- Сейчас все бегают ищут... И что тут останется? - сетует мужчина. - Когда первый выдув реки был, я сразу перстень на 15,5 грамма вытащил. Потом, правда, были находки поменьше.

НА ПАМЯТЬ О ВЕЗЕНИИ

Кстати, все найденные артефакты мужчина бережно хранит и не продает — собирает раритеты как память о своем везении.

Есть у дяди Юры и свой помощник — верный пес, с которым ростовчанин приходит на берег погулять. Тот настолько приноровился к любопытному хобби своего хозяина, что тоже начал искать драгоценности. При этом песика никто специально не заставляет отыскивать драгоценную «добычу» - он сам начинает рыть, активно работая лапами.

- Был случай — нашел я у железного мостика на левом берегу обручальное кольцо на 6,5 грамма, - вспоминает мужчина. - С собачкой пришел сюда погулять, поиграть, покопать. Целый день бродили — ничего! Уже солнце садится... Надо уже и домой идти. Дай-ка, думаю, еще немножко пороется... Бах! И сразу удача! Так домой с перстнем пришли. Я впереди иду — а он сзади бежит довольный.

С металлоискателем копатель проходит километры. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА.

Отвлекать разговорами надолго копателя сокровищ нельзя — на пятки ему уже наступают «коллеги». Поэтому Юрий, взяв в одну руку металлоискатель, а в другую — лопату, побрел вдоль линии реки: «пик-пик», «пик-пик».

НАША СПРАВКА

Копать или не копать?

К слову, заниматься «копом» в России запрещено, особенно с использованием специальных средств: такое увлечение подпадает под целый ряд административных правонарушений, поэтому копатели предпочитают, действовать быстро и скрытно.

В Ростове и других российских городах металлоискатели продают открыто, а вот разрешение на их использование не выдают. Но увлеченные люди даже под страхом штрафа и конфискации все равно будут выходить и заниматься своим увлечением. Если бы у поисковиков признаются была возможность копать легально, то они готовы были бы за это доплачивать, чтобы не иметь проблем с законом.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Черные копатели

В одном из домов Ростова археологи нашли денежный клад. Во время обследования археологи обнаружили банкноты начала 20 века. Среди них - денежные знаки в 1 000 рублей образца 1919 года и в 25 рублей образца 1918 года. Правда, после этого неизвестные решили провести здесь свои раскопки и даже проникли на участок на проспекте Кировском, где раньше находился тот самый аварийный дом.

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