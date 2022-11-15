Ростовский уролог: «Это нужно делать каждому мужчине после 45 лет»

Фото: Архив КП

Врач уролог-андролог КЛИНИКИ ЭКСПЕРТ кандидат медицинских наук Руслан Исмаилов рассказал при каких симптомах стоит обращаться к специалисту, и зачем мужчинам посещать уролога перед зачатием ребенка.

УРОЛОГ ЛЕЧИТ НЕ ТОЛЬКО МУЖЧИН, НО И ЖЕНЩИН

- Почему вы остановили свой выбор на специальности урология?

- Это одна из наиболее динамически развивающихся специальностей. Урология имеет широкий спектр тех средств и тех современных методов, которые мы можем использовать для того, чтобы лечить различные заболевания.

Можно применять как терапевтические подходы к лечению, так и оперативные вмешательства. Поэтому большое количество докторов могут найти себя либо в одном, либо в другом направлении.

- А чем занимается уролог? Какие проблемы решает этот специалист?

- Многие считают, что уролог занимается только заболеваниями мужчин. Но это миф. Уролог в первую очередь занимается заболеваниями мочевой системы. А она есть как у мужчин, так и у женщин. Как ответвление урологии существует еще и андрология, которая занимается нарушениями, связанными с репродуктивно-копулятивными расстройствами у человека.

- При каких симптомах стоит обращаться к урологу, если мы говорим и о мужчинах, и о женщинах?

- Самая частая жалоба - боль, которая локализована либо в поясничных областях, либо в надлонной области. Если говорить о мужчинах, то это могут быть и боли в промежности, и дискомфорт в мошонке. Также это нарушения, связанные с мочеиспусканием.

Одним из симптомов, говорящих, что пора на прием к врачу, - изменение цвета мочи. Например, когда, моча окрашивается в красный цвет, это называется гематурия. Это очень страшный симптом, поэтому ни в коем случае нельзя откладывать визит к специалисту.

В 50 ЛЕТ КАЖДЫЙ МУЖЧИНА ДОЛЖЕН ПОКАЗАТЬСЯ ВРАЧУ

- Нужно ли посещать уролога с профилактической целью? С какой частотой, и с какого возраста?

- На Западе вводится такой стандарт: с 50 лет каждый мужчина обязательно должен посещать уролога. У нас сейчас тоже есть такая практика. Поэтому даже если мужчину на протяжении всей жизни ничего не беспокоило, то в 50 лет лучше сходить к урологу. Особенно, если у его близких родственников есть заболевания предстательной железы, ее аденома или рак, тогда этот пациент должен обращаться к врачам уже в 45 лет.

И еще один момент, на который стоит обратить внимание, - подготовка перед зачатием. Обычно перед беременностью женщины посещают гинеколога, а мужчины по врачам не ходят в этот период, хотя им тоже рекомендуется.

Фото: из архива Руслана Исмаилова

- Вы лауреат гранта Российского фонда фундаментальных исследований. Можете рассказать чуть подробнее об этом?

- Обладателем этого гранта я стал, когда учился в аспирантуре. Тогда писал диссертацию. Начал заниматься в рамках исследования взаимосвязью между бактериальным воспалением в предстательной железе и развитием рака предстательной железы. Это исследование было полностью экспериментальное и выполнялось с использованием лабораторных животных. Сначала мы заражали этих животных различными штаммами микроорганизмов, которые являются одними из основных возбудителей бактериального простатита. И с помощью различных методик смотрели, есть ли развитие злокачественных новообразований после длительно существующего воспалительного процесса.

- Если возвращаться к теме урологии, что бы вы сказали тем, кто до сих пор откладывает поход к урологу?

- Ни в коем случае не откладывайте. Уролога не стоит бояться. Надо просто преодолеть некоторые психологические барьеры и понять, что своевременный осмотр у врача очень важен.