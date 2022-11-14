«Никто не боится, а туристы уже шопятся»: Ростовчанин оказался в Стамбуле, когда там произошел теракт

Улица, на которой произошел теракт, всегда была многолюдной. Фото: предоставлено героем публикации

Ростовчанин, 31-летний Артем Саенко, сейчас вместе с женой отдыхает в Турции, в Стамбуле. Мужчина рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону», что происходит в городе после теракта. Напомним, в результате взрыва, случившегося на пешеходной туристической улице Истикляль в воскресенье,13 ноября, погибли шестеро человек, ранения получили более 80 человек.

«СПЕЦИФИЧЕСКАЯ УЛИЦА»

По словам Артема Саенко, сейчас в городе много полиции, однако траурных мероприятий нет.

- Наверное, опасаются их организовывать, чтобы не было массового скопления людей, - считает ростовчанин.

В момент взрыва сам Артем находился с женой в гостинице.

- Даже мыслей не было гулять в этом месте. Истикляль – специфическая улица, чем-то наш Арбат напоминает. Там всегда куча людей, идут из торговых центров, с рынков, несут пакеты с покупками. Поэтому, даже несмотря на то, что и до теракта здесь всегда было много полиции, отследить злоумышленников крайне трудно. Мне никогда не нравилось это место, - продолжает Артем.

Турист из Ростова сравнил улицу в Турции с Арбатом. Фото: предоставлено героем публикации

СТРАХА НЕТ

По словам ростовчанина, несмотря на трагедию, страха у местного населения и у туристов нет.

- Все считают, что правительство предпримет все меры для того, чтобы подобное не повторилось. Никто из обычных людей не боится и не ждет повторения ЧП. А мои друзья, туристы из России, которые также находятся в Стамбуле, уже шопятся. Ходят по магазинам, покупают одежду, - сказал ростовчанин.

Кстати, сам Артем не собирается уезжать из Турции раньше намеченного срока, несмотря на произошедший теракт. Также мужчина не исключает, что через год вновь приедет в столичный город.

- Мы с женой отдыхаем здесь уже не первый раз. Нам нравится этот город, - пояснил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США получили опасный сигнал от руководства Турции после теракта в Стамбуле

Глава МВД Турции назвал США «убийцей, пришедшим на место преступления» после теракта в Стамбуле (подробнее)