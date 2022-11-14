Губернатор рассказал, какие решения были приняты в Ростовской области после введения среднего уровня реагирования

Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства Ростовской области

Оперативный штаб, который создали в Ростовской области после введения «среднего уровня реагирования», сейчас работает в ежедневном режиме. Уже приняты первые важные решения. Об этом в прямом эфире передачи «О главном» рассказал губернатор Василий Голубев.

- 19 октября, в день выхода указа президента страны, появился и донской региональный штаб. Практически с этого момента все предпринимаемые шаги касались жизни каждого человека, каждого жителя Ростовской области, - отметил Василий Голубев.

По словам донского главы, в первую очередь власти обратили внимание на «вопросы, связанные с обеспечением ритмичной работы предприятий», которые наиболее важны для жизни региона. Это в том числе организации, занятые в сферах ЖКХ, транспорта, социальной помощи. Также «одними из первых были решения, напрямую связанные с мерами безопасности».

- Главное - все действия должны отразиться на самочувствии региона. Мы видим, что выполнение ряда решений позволило нам быть уверенными в том, что все службы готовы к реализации той или иной задачи. Штаб продолжает деятельность в режиме чрезвычайной ситуации, которая какое-то время назад была введена. Это обычная повседневная работа, однако все оперативные решения здесь принимаются намного быстрее, - добавил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Напомним, режим «среднего уровня реагирования» ввели не только на Дону, но и в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областях, а также в Севастополе. Ранее мы объясняли, что означает новая мера и как она может отразиться на жизни людей.

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