В Ростове медики обсудили перспективы и лечение крайне «дорогой» болезни

Во время «круглого стола» собравшиеся обсудили важные вопросы, касающиеся больных диабетом. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

«Все на борьбу с диабетом!», «Вместе мы сильнее!» - под такими девизами в рамках Всемирного дня борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября, «Ростовское областное диабетическое общество» провело публичную встречу.

В ней приняли участие министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев, начальник управления здравоохранения Ростова Сергей Мясников, президент Ростовского областного диабетического общества Михаил Галичаев и многие другие.

"ПО ЖИЗНИ С ДИАБЕТОМ"

Встреча началась с награждения лауреатов областного конкурса «По жизни с диабетом» - один из дончан успешно прожил с диабетом более 50 лет и до сих пор продолжает трудовую деятельность. Такое достижение является примером для всех людей с диабетом, по сути - жизненным подвигом, требующим от человека силы воли.

Особо были отмечены лауреаты в номинации «Врач-друг и наставник больного диабетом», где за чуткое отношение к больному врачи были представлены группами благодарных пациентов. Именно от таких врачей пациенты уходят немного выздоровевшими. Лауреатами в этой номинации стали сотрудник «Детской городской поликлиники № 2» в Таганроге Елена Шишкина и сотрудник поликлиники № 3 в Волгодонске Елена Белугина.

ТОП-3 В РОССИИ

Во время «круглого стола» собравшиеся обсудили важные вопросы, касающиеся больных диабетом. В их числе - обеспечение лекарственными препаратами, тест-полосками и системами непрерывного мониторинга глюкозы, а также развитие лечебной базы для стационарного лечения детей с диабетом. Известно, что, несмотря на особую ситуацию, связанную с распространением коронавируса, в регионе было сохранено стабильное обеспечение диабетическими лекарственными препаратами и средствами самоконтроля диабета.

Более того, в этот период все дети с диабетом в Ростовской области были обеспечены системами непрерывного мониторирования диабета и расходными материалами к ним. И по этому показателю Ростовская область находится в первой тройке в стране.

Так, по итогам проведенной встречи были намечены необходимые инициативы от общественных диабетических организаций области. Также было запланировано проведение отдельных профильных совещаний.

НАША СПРАВКА

Отмечается с 2006 года

Всемирный День борьбы с диабетом проводится под эгидой ООН с 20 сентября 2006 года, когда Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию 61/225. В ней диабет признается хронической, ослабляющей общее состояние здоровья и крайне «дорогой» болезнью, связанной с рядом возникающих осложнений и представляющей серьезную угрозу семьям, странам и миру в целом. Процент больных сахарным диабетом составляет около 3% населения.

При этом в Ростовской области Всемирный День борьбы с диабетом в форме информационных мероприятий начали отмечать гораздо раньше - с 1996 года.

Проведение мероприятий, посвященных Всемирному Дню борьбы с диабетом, сосредотачивает внимание общества на актуальных вопросах повышения качества жизни больных сахарным диабетом, на привлечении внимания к формированию дальнейшей стратегии по борьбе с этим социально-значимым заболеванием, а также позволяет обобщить имеющийся опыт, наметить ориентиры позитивного изменения жизни людей с диабетом.

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