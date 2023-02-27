Погода за неделю изменится от теплой как в апреле до зимней. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 27 февраля – 3 марта обещает быть переменчивой — все-таки весна приходит. Если в понедельник днем температура воздуха будет прогреваться также тепло как в апреле, то к концу недели погода нам напомнит, что на дворе все-таки не май. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в понедельник, 27 февраля - самый теплый день. Облачный с прояснениями, без осадков. Ветер южный и юго-западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха днем 13-15 градусов тепла.

Во вторник, 28 февраля, будет пасмурно, пройдет небольшой дождь. Ветер южный и юго-западный с переходом на западный и северо-западный 5-10 метров в секунду, днем с порывами до 12-14 метров в секунду. Ночью температура воздуха окажется на уровне +2-4 градуса, днем +8-10.

В среду, 1 марта, обойдется без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, днем с порывами до 12-14. Ночью подморозит до -1-3 градусов, днем +2-4 градуса.

В четверг жителей и гостей донской столицы ждет малооблачная погода, воздух станет прохладнее на пару градусов. А в пятницу будет облачно: ночью около нуля, а днем +6.

По Ростовской области в понедельник облачно с прояснениями, местами небольшой и умеренный дождь. Ветер южный и юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем от 2 до 7 градусов, местами до 13 градусов, а по югу до +18 тепла.

Во вторник ночью в большинстве районов днем местами пройдет дождь, по северу с мокрым снегом и снегом. Местами в северных районах ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах гололедица. Ночью и в первой половине дня в отдельных районах туман. Ветер южный и юго-западный с переходом на западный и северо-западный 5-10 метров в секунду, а днем в отдельных районах порывы до 12-14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +5, по северу до -4, днем также в среднем от 0 до +5, местами до +10, по югу до +16.

В среду, 1 марта, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой и умеренный снег, мокрый снег и дождь. Ночью и утром в некоторых районах туман, изморозь, днем местами будет налипать мокрый снег на провода и деревья, на дорогах — гололедица. Ветер северо-западный и западный 6-11 метров в секунду, днем местами порывы усилятся до 15-17 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от 0 до -5, при прояснениях до -10, а днем от -2 до +3, по югу — до +8.

В четверг в ряде районов станет немного теплее, возможен снег. А в пятницу вероятность осадков меньше, температура останется на том же уровне.

Температура воздуха ночью 0…-5°, при прояснениях до -10°; днём -2…3°, по югу до 8°.

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