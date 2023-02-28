Ростовчанка за свой счет вывезла из зоны СВО мать и дочь, которых обманули мошенники

Жительница Подмосковья, не сумев вывезти пожилую парализованную мать и сестру-инвалида из Краматорска Донецкой области, нашла помощь у ростовчан. Активисты помогли не только выстроить логистику для эвакуации, но еще и заплатили свои деньги, чтобы спасти совершенно незнакомых людей.

«СТРАХ ЗА ДЕТЕЙ ПОДСКАЗАЛ, ЧТО ХОРОШЕГО ЖДАТЬ НЕ СТОИТ»

- Я не знала, что так вообще бывает, - улыбается Юлия, которая раньше жила в Мариуполе.

В 2014 году она с мужем и детьми переехала в среднюю полосу России.

- Страх за детей подсказал, что ничего хорошего ждать не стоит. Сыну тогда было десять, а дочери всего три года. Пять лет ушло на получение гражданства. Сейчас мы с мужем работаем на заводе, а дети учатся в колледже и школе, - рассказывает женщина.

Чтобы места хватило для всех членов семья, вместе с мужем она взяла в ипотеку двухкомнатную квартиру.

- Одна комната - для меня, мужа и детей, вторая – для мамы и сестры, - пояснила Юлия.

ОТДАЛИ ВСЕ АФЕРИСТАМ

Но вывезти родню из Краматорска вначале помешал ковид, а потом началась СВО. Но сдаваться Юля с супругом не собирались. Семья накопила сто тысяч рублей для того, чтобы вывезти родных из Краматорска. Нашли и людей, которые пообещали найти машину «скорой» для перевозки парализованной пенсионерки. Но, отдав всю наличку, больше этих «помощников» семья не видела.

- Они просто столкнулись с мошенниками, наживающимися на чужой беде, - пояснили волонтеры сообщества «Неравнодушные».

ПРИКЛЮЧЕНИЕ СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ

Юлия до последнего надеялась, что справится сама. Пошла в банк за кредитом, так как небольших сбережений на эвакуацию родных не хватило бы. Но в займе отказали.

- Потому что мы выплачиваем ипотеку, - вздыхает женщина.

Тогда-то Юлия и нашла в интернете контакты донских волонтеров.

- Для того, чтобы вывезти женщин из опасной зоны, нужно было 75 тысяч рублей. Мы объявили сбор средств, - продолжают волонтеры.

Но собрать удалось около 45 тысяч рублей.

- Лариса – наш волонтер, который отвечает за поиск людей, помогает с эвакуацией, понимала, что медлить нельзя, - говорят активисты.

Поэтому недостающую сумму – около 30 тысяч рублей - Лариса достала их своего кошелька. Женщина просто решила, что помощь незнакомым людям сейчас важнее, чем траты на себя.

- И мы их вывезли! С приключениями. С длительным отсутствием связи. С переживаниями и ожиданием. И сейчас наши подопечные дома, со своими близкими, - улыбнулись добровольцы.

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