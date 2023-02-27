Опыт донского края нашел свое отражение в федеральном законопроекте по поддержке участников СВО и ветеранов боевых действий

Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова стада одним из авторов важного законопроекта. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Ростовской области

В Госдуму на рассмотрение внесли законопроект, предлагающий расширить перечень лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. Согласно проекту, такое право предоставят военнослужащим, принимавшим или принимающим участие в специальной военной операции, а также участвующим в защите приграничных территорий РФ, мобилизованным, добровольцам и членам семей всех вышеуказанных категорий.

СНЯТЬ ФИНАНСОВОЕ БРЕМЯ

Как сообщила один из авторов законопроекта, сенатор от Законодательного Собрания Ростовской области, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, оформление статуса добровольца, получение денежного довольствия и выплат в связи с ранением, а также предоставление кредитных каникул, помощь в сохранении управления бизнесом для мобилизованных – на все эти вопросы можно будет получить разъяснение во время бесплатной юридической консультации.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак подчеркнул, что эта инициатива снимет финансовое бремя по многим вопросам с ребят и защитит их от аферистов.

– Сейчас все правовые вопросы по оформлению социальных льгот, статуса добровольца и т.д. бойцам приходится решать самим, у частных юристов и за свой счет. Порой это стоит ощутимо. Более того, на этом фоне активизировались мошенники, которые под видом юристов и под предлогом «ускорения процедуры» берут деньги и исчезают, не оказав услугу. После вступления закона в силу участники и ветераны СВО, члены их семей смогут получить квалифицированную поддержку в госсистеме бесплатной юридической помощи, – прокомментировал Андрей Турчак.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Отметим, что у Ростовской области уже есть опыт предоставления бесплатной юридической помощи мобилизованным, военнослужащим по контракту, добровольцам, а также членам их семей

Региональный закон принят депутатами Законодательного Собрания Ростовской области в декабре прошлого года.

А с февраля этого года жители Дона могут дистанционно консультироваться по вопросам оказания поддержки участникам СВО у Военного комиссариата Ростовской области, органов власти и организаций.

Также в Госдуму внесли законопроект, который наделяет статусом ветеранов боевых действий ополченцев, воевавших за Донбасс с 2014 года.

Как отмечают авторы инициативы, среди которых также сенатор от Законодательного Собрания Ростовской области Ирина Рукавишникова, в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике граждане, принимавшие участие в военных действиях в соответствии с решениями их органов исполнительной власти, выполняли свой конституционный долг по защите Отечества. Многие из них получили ранения и другие увечья, за проявленные мужество и отвагу они отмечены наградами органов государственной власти ДНР и ЛНР.

Оба законопроекта отражены в первом докладе рабочей группы по вопросам СВО, направленном Президенту.

Ростовскую область в рабочей группе представляют Ирина Рукавишникова и первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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