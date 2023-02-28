Как трехцветная кошка Машка в Ростове стала звездой гипермаркета

Больше всего пушистик любит спать в отделе лампочек и светильников. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Однажды, увидев кошку в торговом зале популярного ростовского гипермаркета товаров для ремонта, случайный посетитель подумает, что ему показалось. Да мало ли? Может, с улицы случайно забрела... Но постоянные покупатели уже знают, что пушистый трехцветный питомец тут прописался на ПМЖ, и своим видом создает атмосферу домашнего уюта.

Консультант гипермаркета Наталья рассказала «КП — Ростов» о трехцветной кошке Маше, которая уже стала своего рода символом популярного магазина.

ПРИНЯЛИ В СЕМЬЮ ПРОДАВЦОВ

Живет кошка в ростовском гипермаркете товаров для дома уже седьмой год. Подкинули в магазин ее, когда животному было еще около месяца. И сердобольные сотрудники торговли приняли ее в свою большую дружную семью, не раздумывая.

Для начала они ее простерилизовали, сделали необходимые прививки. Сейчас кошка находится на полном содержании продавцов-консультантов: они ее регулярно кормят домашней и покупной едой для кошек.

- Да, это наша Манюня, она у нас не бедствует, - ласково отзывается о питомце продавец-консультант Наталья. - Мы ее очень любим

ПРЕДПОЧИТАЕТ ОТДЕЛ СВЕТИЛЬНИКОВ

По словам сотрудника гипермаркета, Машка — сама по себе хозяйка магазина. Она ходит, где хочет. Обычно предпочитает гулять в торговом зале. Питомец вольготно прохаживается между рядами с сантехникой и живыми цветами, удивляя покупателей своим видом.

Но больше всего пушистик любит отдел лампочек и светильников — там всегда тепло и светло. Так, забравшись на упаковки с товаром она, бывало, прикорнет, забыв о том, что вокруг туда-сюда снуют посетители.

- Я всегда радуюсь, когда удается ее увидеть, - поделилась впечатлениями от встречи с магазинным питомцем покупательница Ирина.

Кошку даже можно спокойно погладить — она не будет возражать, а только радостно замурлычет в ответ. И ты невольно прочувствуешь, что такое на самом деле это чувство «хюгге» - ощущение уюта и комфортного общения с окружением.

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