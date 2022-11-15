Как бороться с расстройством пищевого поведения у подростков рассказали ростовские психологи

Как бороться с расстройством пищевого поведения у подростков обсудили в студии радио «Комсомольская правда-Ростов» на 89,8 FM. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Расстройство пищевого поведения распространенная проблема среди подростков. В основном от него страдают молодые люди, которые находятся в постоянной погоне за идеальным телом. Однако, РПП - не всегда сильное ожирение, это и больная худоба, чувство вины за съеденный кусочек торта и даже стремление вызвать рвоту.

О причинах и способах борьбы поговорили с психологом-психотерапевтом, руководителем Центра трудных подростков Анной Хоботовой и гештальт-терапевтом, специалистом в области расстройства пищевого поведения центра Еленой Багирян.

ПЛОХИЕ ОТНОШЕНИЯ С ЕДОЙ

- Давайте, сначала определим, что считается расстройством пищевого поведения?

- РПП — это смещение фокуса с собственных чувств на еду. Есть три формы расстройства: ожирение - самое распространенное на сегодняшний день, анорексия и булимия, - объяснила Анна Хоботова.

Анна Хоботова, психолог-психотерапевт, руководитель Центра трудных подростков в Ростове-на-Дону. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

- Откуда появляются такие проблемы?

- Происходит заедание чувств, с которыми ребенок не может справиться. Такое поведение формируется до пяти лет. Из-за того, что, возможно, родители в детстве игнорировали и блокировали чувства ребенка, в последствие он копит все в себе, - продолжает психолог-психотерапевт, - Потом к нам попадают в центр подростки, с которыми говорить о чувствах очень проблематично и сложно, так как ребенок привык с 2-3 лет их заедать высококалорийными продуктами. Вдобавок, вместе с лишним весом появляются комплексы, социофобия, подросток перестает общаться со сверстниками.

ТРЕВОЖНЫЕ ЗВОНОЧКИ. НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ?

- В каких случаях родителям стоит обратить внимание, что у ребенка складываются нездоровые отношения с едой?

- Если это ожирение, то стоит обратить внимание, когда ребенок начинает кушать больше, чем одну порцию, или когда он может целый день не есть, а вечером наесться, но никак не насыщается, - разъяснила руководитель Центра трудных подростков, - Если вы пытаетесь это как-то остановить, то тем самым вызываете только раздражение и злость. Ребенок специально начинает есть еще больше. Второй вариант - анорексия - отказ от еды. Когда ребенок может попить чай, скушать яблочко и вес стремительно убывает. При этом, к примеру, девочка в зеркале видит себя искаженно, все еще полной. Со временем начинает пить слабительные и таблетки, которые притупляют чувство голода. И тут уже проявляется клиническая картина. Третий вариант – булимия, стоящая между анорексией и ожирением. С одной стороны - я поем, с другой - вызову рвоту и не поправлюсь.

- Стоит ли заставлять ребенка доедать до последней крошки? Где проходит граница между «ребенок хорошо ест» и «ребенок переедает»?

- Каждый второй ребенок с проблемой с расстройства пищевого поведения - это результат неправильного поведения родителей. Например, когда детей заставляют заедать и переедать. Хочу отметить, что в возрасте 7-8 лет ребенок сам чувствует свою меру в еде и заставлять его не нужно. Никаких ультиматумов ставить также не нужно. Все это потом отразится на нем в негативном ключе, - продолжила Анна Хоботова.

КАК РАБОТАТЬ С РАССТРОЙСТВОМ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ

- Как специалист работает с ребенком с расстройством пищевого поведения, каков алгоритм терапии?

- Переедание - один из первых признаков, с которым стоит обратиться к специалисту. Например, ребенок правильно питался, а потом ему сказали, что он поправился. И он сразу перестал есть совсем. А ведь за анорексией стоят и другие виды зависимости. При этом недуге искажается реальность и восприятие себя, – продолжила тему специалистом в области РПП Еленой Багирян, - Что же касается переедания, то родители зачастую его могут не замечать. Иногда вместо того, чтобы уделить внимание, мама и папа покупают пирожные. У ребенка, таким образом, откладывается подсознательное правило «мне плохо - съем сладость», из-за этого начинаются серьезные проблемы и заедание своих эмоций.

Булимия — это чувство вины за съеденное и поиск способов, как от этого избавиться, чаще всего через вызвание рвоты. В любом из трех случаев нужно работать с чувствами ребенка. В анорексии, например, очень много агрессии к себе и окружающим, а лишний вес - это чаще всего ментальное накопление негативных эмоций.

Елена Багирян, специалистом в области расстройства пищевого поведения Центра трудных подростков в Ростове-на-Дону. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

- Что вы посоветуете родителям, которые понимают, что такая проблема есть у их ребенка? Или тем, кто хотели бы избежать ее в дальнейшем?

- Нужно понимать, что родители могут дать ребенку взамен сладостей. Также работа с врачом-психиатром, проработка своих чувств - это злость и агрессия к себе, окружающему миру, химические зависимости. При ожирении необходимо работать через тело. Какие ощущения в теле, что они говорят. Важно научиться определять то, как я могу удовлетворить свои потребности без еды или отказа от нее, – отметила Еленой Багирян.

Анна Хоботова отметила, что зачастую лишний вес — это ментальное накопление негативных эмоций. Через один два месяца терапии подросток уже начинает понимать сигналы своего тела. Важно научиться справляться и проживать эмоции без прибегания к сладкому и вредной пище. Также нужно соблюдать режим питания, научиться отличать настоящий голод от эмоциональной потребности. Самое главное, если родители видят тревожные звоночки в поведении своего ребенка, то нужно постараться больше общаться и обратиться к специалисту, не пускать все на самотек.