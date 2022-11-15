Как в Ростове особенных детей учат быть поварами, музыкантами и дизайнерами

В мастерских педагоги учат ребят настоящей профессии. Фото: предоставлено ростовским отделением фонда "Я Есть".

В Ростове профессиональные педагоги и волонтеры помогают детям с особенностями в развитии определиться с будущей профессией. Узнали: кем мечтают стать особые дети, и как волонтеры собираются им в этом помочь.

"ТЕПЕРЬ ТЫ ВЗРОСЛЫЙ"

— У нас ребята с разными особенностями развитии: кто-то — с ДЦП, кто-то — с аутизмом, кто-то — с синдромом Дауна, кто-то — незрячий, но объединяет их одна особенность — это талант, — рассказывает о своих подопечных директор ростовского отделения благотворительного фонда «Я Есть» Татьяна Степанова. - Очень радуемся, когда кто-то приходит с другими особенностями: артистизмом, оптимизмом, с пессимизмом. Мы все учимся и дополняем друг друга. Мы вместе - как цветы на поляне. Ведь скучно, когда там одни тюльпаны. А когда ты видишь разные цветы — в этом и есть гармония.

Но дети имеют свойство вырастать, подчеркивает педагог. Когда ребенок еще маленький, то в городе ему есть чем заняться. А чем старше он становится, тем таких возможностей меньше.

- В 18 лет ему говорят «Теперь ты взрослый», поэтому ребенок садится дома и прекращает реализовываться, - говорит собеседница. - И сейчас мы пытаемся по-другому выстроить свою работу. Мастерские фонда становятся базой для пробы себя в разных прикладных профессиях, здесь стараются сформировать ту команду, которая будет идти с ребятами во взрослую жизнь.

ЕСТЬ СВОИ РОК-ГРУППА И ОРКЕСТР

Среди мастерских, которыми занимаются ростовские детские педагоги, есть, например, кулинарная мастерская. Обучившись здесь, ребенок получает бытовые навыки: может самостоятельно приготовить обед, пока родители на работе. А во-вторых, это уже полноценная профессия — после занятий ребята идут учиться поварскому делу.

— Уже сейчас мы провели такую встречу с шеф-кондитером одного из городских ресторанов, — уточняет Татьяна. — Ребята отрабатывали рождественский торт, который будет презентован на благотворительном аукционе 15 декабря. Дети, которые мечтают стать поварами и кондитерами, пришли на профессиональную кухню, пообщались с поварами, как слажено работает команда. Это важно!

В Ростове создана специальная керамическая мастерская для особых детей. Фото: предоставлено ростовским отделением фонда "Я Есть".

Также активисты создали столярную, дизайнерскую, керамическую, арт- и музыкальную мастерские. Есть даже тут свои рок-группа и оркестр, в котором ребята играют на настоящих музыкальных инструментах.

— Это все навыки, которые пригодятся во взрослой жизни, - отмечает Татьяна Степанова. — Ведь самая главная потребность — дать человеку реализоваться в разных социальных ролях.

МЕЧТАЮТ СТАТЬ МУЗЫКАНТАМИ И ДИЗАЙНЕРАМИ

Среди подопечных фонда есть 16-летняя девочка: уже сейчас «безумно талантливая художница», мечтает стать дизайнером или мультипликатором, запустить свой журнал комиксов. Хоть сами занятия по живописи в офисе для нее бесплатны, но в копеечку выходят ее поездки в Ростов. Но родители снова и снова привозят девочку, чтобы дать своему ребенку шанс состояться. А теперь у нее есть возможность заниматься по онлайн курсу и закрепить за ней профессионального наставника - «значимого взрослого», который уже состоялся в этой области.

Важна встреча ребенка со значимым взрослым, состоявшимся в профессии. Так, скоро в Ростов приезжает с командой джазовый музыкант Игорь Бутман, который проведет встречу с особыми ростовскими музыкально одаренными детьми.

— В Ростовской области есть незрячий мальчишка, уже подросток, который сам пишет джаз, который играет джаз, - рассказала специалист. — Вы поймите, что для него значит джаз! Это как «щелчок», который должен его смотивировать — «все у тебя получится».

А 18 ноября участники детской дизайнерской мастерской выйдут на большой подиум Don Fashion Week и покажут результаты своего труда, свои коллекции, увидят дизайнеров, смогут заглянуть за кулисы модной индустрии.

- Мы поняли, что сейчас — как раз то время, когда нам всем нужно учиться, - заключила собеседница. - Мир меняется, условия меняются... И наша задача — помочь детям найти себя в будущем.

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