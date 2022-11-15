Власти объяснили, почему планируют выделить 8,6 млн рублей на оформление Ростова к Новому году

Ростовчане увидят на улицах города уже знакомые украшения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове планируют выделить 8,6 млн рублей на комплексное оформление города к Новому году. Соответствующий контракт был опубликован на портале госзакупок. В администрации сообщили, что новые украшения покупать не будут, а средства пойдут на восстановление уже имеющихся элементов декора, монтаж, демонтаж и обслуживание.

Согласно документации, всего в донской столице появится 25 декоративных композиций. Среди них фигуры смешариков, святящихся шаров и замков, которые ростовчане могли видеть в прошлом году. Установят и цифры «2023». В мэрии объяснили, что цифру «2» в заменят на «3» в уже имеющейся конструкции. Причем новую цифру покупать не будут, а просто переделают двойку в рамках восстановительных работ.

Подрядчик должен провести монтаж до 17 декабря, демонтаж — с 24 до 31 января. Больше месяца компания будет заниматься обслуживанием декоративных элементов.

— Обслуживание уже существующих световых конструкций включает в себя: подключение к электросетям, оплата электроэнергии, ежедневный мониторинг, замена поврежденных элементов, — рассказали в администрации.

Напомним, оформление города к Новому году 2022 обошлось бюджету в 19,4 млн рублей.

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