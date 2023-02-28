Деньги, здоровье и жизнь: чего может стоить самовольная замена газового оборудования

Работы с газовым оборудованием могут проводить только сотрудники со специальным доспуском. Фото: «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

Жители Ростовской области по-прежнему нередко страдают от действий лжегазовиков – самозванцев, которые выдают себя за сотрудников газовых компаний, отвечающих за безопасность газового оборудования в квартире. Такие «специалисты» без предупреждения появляются на пороге и пытаются убедить, что ваше газовое оборудование неисправно и его нужно обязательно заменить.

От действий мошенников страдают в первую очередь пенсионеры, представители незащищенных групп населения. И речь идет не только о финансовом ущербе, но и об угрозе безопасности.

Как известно, устанавливать, заменять и ремонтировать газовое оборудование могут только специалисты. Допускать к оборудованию дилетантов и выполнять работы самостоятельно категорически запрещено. Вот лишь несколько показательных примеров, демонстрирующих последствия человеческой беспечности.

50 ТЫСЯЧ ЗА ЗАМЕНУ ПЛИТЫ

Доверие жителей Волгодонска к псевдогазовикам обошлось по 50 тысяч рублей с человека. Представляясь работниками газовой службы, мужчины уверяли жителей города, что тем необходимо провести замену газовых плит, хотя таковой не требовалось. И, не имея никаких специальных разрешений, проводили работы по замене, причем по завышенной в несколько раз стоимости — брали по 50 тысяч рублей с каждого жителя.

Правоохранительные органы вышли на след одного из лжегазовиков, и в конце января суд признал его виновным по уголовное статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину». Наказание — три года и три месяца лишения свободы условно.

Подпись: Газовая служба сообщает заранее о техобслуживании газовых приборов и согласует время прихода мастера. Фото: «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

Схожая история произошла в Ростове, где мужчина, представляясь работником газовой компании, свободно заходил в квартиры, проверял газовое оборудование и авторитетно заявлял, что очередной прибор неисправен и восстановлению не подлежит. А значит, его нужно менять, и предлагал свои услуги. Таким мошенническим путем он выманил у абонента 17 тысяч рублей.

В Следственном управлении УМВД по донской столице было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину». Следователям удалось установить, что подозреваемый — директор некоего общества с ограниченной ответственностью, в названии которого присутствует корень «газ». Расследование продолжается.

Угрозу безопасности создают не только мошенники, но и порой сами пользователи газа. Стремясь сэкономить, граждане вопреки всем правилам самостоятельно устанавливают газовое оборудование.

ТРАГИЧНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Два года назад в Сальске в новогодние каникулы в частном доме погибли четверо — двое взрослых и двое детей отравились угарным газом.

При обследовании правоохранителями места происшествия оказалось, что в доме недавно была самовольно подключена водонагревательная колонка, причем дымоход был выполнен из пластиковых труб, что нарушает все нормативы, а тяги в дымоходе просто не было.

Следком возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Обвинение предъявлено владельцу дома, который, знал о том, что приборы были установлены с нарушениями. Дело находится в Сальском городском суде в стадии прений сторон.

Фото: «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

По той же статье перед судом отвечает хозяин квартиры в Ростове, рассказали в объединенной пресс-службе судов Ростовской области. В марте прошлого года он сдал мужчине жилой дом, где была самовольно установлена газовая водонагревательная колонка. Арендатор пригласил в гости знакомую. И в одну из ночей пара включила колонку, чтобы набрать ванну с горячей водой. Во время работы колонки дом наполнил угарный газ, и пара погибла.

Суд установил, что в санузле не было вытяжной вентиляции, а естественной вентиляции просто не хватило — устанавливать колонку в таком помещении было просто нельзя.

Суд назначил домовладельцу наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. В суде мужчина раскаялся и по мере возможности возместил ущерб потерпевшим. Приговор в законную силу не вступил.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Наши сотрудники — всегда в спецодежде и с удостоверениями»

Илья Сафронов, заместитель генерального директора, главный инженер ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

- В Ростовской области услуги технического обслуживания внутридомового газового оборудования оказывает более 180 специализированных компаний, которые находятся в реестре на сайте Госжилинспекции Правительства Ростовской области. Все остальные - незаконные. Наши сотрудники всегда одеты в спецодежду с логотипом компании, могут предъявить по требованию абонента удостоверение, не берут наличных денег за оказанную услугу - плата за ТО ВДГО приходит в квитанции за потребленный газ.

Ежегодно нами проводится более миллиона технических обслуживаний внутриквартирного газового оборудования и более 8 700 технических обслуживаний внутридомового газового оборудования многоквартирных домов общего имущества.

Фото: «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

Все вопросы безопасной эксплуатации газового оборудования наши работники освещают в ходе обязательного инструктажа абонента при проведении ежегодного технического обслуживания газового оборудования, вручают копию инструкции по безопасному использованию газа.

Замечу, ремонт, замена газоиспользующего оборудования, входящего в состав внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, осуществляется специализированной организацией в рамках исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового или внутриквартирного газового оборудования. Самостоятельная замена или ремонт оборудования его владельцем без привлечения специализированной организации, с которой заключен договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, не допускается.