В Ростовской области руководящий состав авиационного завода попался на хищении миллионов

Сотрудники авиационного завода предстали перед судом за хищение денег у государства Фото: Владимир МАЗЕНКО

В Ростовской области, в Таганроге, вынесли приговор сотрудникам завода имени Бериева, сообщает региональное управление ФСБ. По данным ведомства, экс-начальник конструкторского бюро и бывшие руководители еще двух отделов придумали и воплотили в жизнь мошенническую схему.

КАК ДЕНЬГИ ПОТЕКЛИ В КАРМАН ТОП-МЕНЕДЖЕРАМ

Как рассказали в управлении, сотрудники заключили договоры со сторонними подрядными организациями о подготовке конструкторской документации. Оценили работу с бумагами в два миллиона 288 тысяч рублей.

Подрядчикам платили исправно, правда по факту всю работу делали сотрудники завода имени Бериева. А миллионы, по версии следствия, оседали в карманах тех самых руководителей.

Когда схема вскрылась, на троих топ-менеджеров предприятия завели уголовное дело по статье «Мошенничество». В пресс-службе ФСБ по Ростовской области сообщили, что материалы ушли в городской суд. По делу уже вынесли решение.

ЧТО РЕШИЛ СУД

Одного из злоумышленников приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима. Ему назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. Однако позже областной суд смягчил наказание до двух лет лишения свободы.

Подельников также отправили в колонию общего режима на два года. Они должны выплатить 100 и 200 тысяч рублей.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в Таганроге, в доме экс-директора литейного завода прошли обыски. Напомним, бывшего руководителя предприятия и его сообщников обвиняют в том, что они вносили ложные данные о себестоимости изделий для создания тактической ракеты. Ущерб оценили в 63 миллиона рублей. По предварительным данным, подозреваемый скрывается от следствия - сейчас он может находиться в Турции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Баня и пруд во дворе: что нашли при обыске у директора завода по делу о хищении миллионов на создание ракеты

Появились подробности обысков у директора таганрогского завода, подозреваемого в афере с гособоронзаказом (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Силовики провели обыски в департаменте ЖКХ администрации Новочеркасска

За последний год это не первая проверка в мэрии (подробнее)