В Ростовской области в апреле пройдут соревнования по профессиональному мастерству среди молодежи

Главная задача соревнований – формирование новых компетенций. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области стартует новое Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству – «Профессионалы». Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов 27 февраля в ходе онлайн-совещания под председательством зампредседателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой.

Новые соревнования в донском регионе будут проходить с 25 по 30 апреля. По словам Игоря Гуськова, областной координационный центр движения «Профессионалы» был сформирован на базе Таганрогского механического колледжа.

- Областной чемпионат будет проведен по 46 компетенциям среди студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, по 20 компетенциям среди обучающихся по программам общего (основного и среднего) образования и не проходящих обучение по программам СПО в возрасте от 14 лет, - поделился Игорь Гуськов.

Отметим, что концепцию чемпионатного движения по профмастерству студентов среднего и профессионального образования создали в министерстве просвещения России. Также разработка подходит и для школьников.

Главная задача – формирование новых компетенций, а также кадровое и социальное обеспечение. Такие соревнования помогут студентам лучше изучить выбранную профессию, а школьникам выбрать понравившуюся сферу деятельности. Так, планируется проводить чемпионат по наиболее востребованным профессиям каждый год.

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