В Ростове разыскивают мужчину, который пристает к детям и заставляет их раздеться

Инцидент произошел в Щепкинском лесу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове ученица шестого класса подверглась приставаниям во время прогулки. По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», после школы девочка гуляла в Щепкинском лесу и столкнулась с подозрительным незнакомцем.

Как рассказал источник, взрослый мужчина подошел к школьнице и стал делать ей непристойные предложения. По словам источника, он потребовал от ребенка снять штаны и нижнее белье. При этом сам злоумышленник уже был со спущенными джинсами.

Школьница испугалась и убежала, а дома обо всем рассказала матери. Та в свою очередь отправилась писать заявление в полицию.

- По данному факту в отношении неустановленного лица возбудили уголовное дело, подозреваемого разыскивают, - пояснил источник издания.

Собеседник не исключает, что таким образом мужчина уже пугал детей. У следствия есть основания полагать, что мужчина страдает психическим заболеванием.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что в Ростове, в Александровке, на лестничной клетке многоквартирного дома пожилой мужчина напал на девочку-подростка. По словам одного из жильцов, 75-летний пенсионер увидел в глазок пятиклассницу, когда она ждала лифт. Мужчина вышел из квартиры, стал бить девочку, а потом попытался затащить ее в свою квартиру.

К счастью, школьнице на помощь пришел мужчина, который живет в этом доме. Родители ребенка, узнав о случившемся, обратились в полицию.

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