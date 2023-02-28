Размытые границы, а смерти нет: Ростовский психиатр прокомментировал убийство матери 17-летним сыном из-за компьютерных игр

Психиатр назвал три главных фактора долгого погружения в агрессивные игры, которые пагубно влияют на подростковую психику. Фото: Василий Вахрин

В Ростовской области 17-летний школьник зарезал мать после того, как она выключила его компьютер, когда тот играл. Женщина не могла заставить сына лечь спать в поздний час и прибегла к такой мере.

Сейчас идет следствие: подозреваемый во всем признался. Как сообщает источник «КП - Ростов-на-Дону», у подростка есть заболевание, из-за которого он в своем возрасте учится только в девятом классе. В комментариях многие не берут болезнь в расчет этот факт. Как компьютерные игры могут повлиять на психику подростка, об этоммы поговорили с главным внештатным психиатром минздрава региона, главным врачом областного психоневрологического диспансера Сергеем Выгонским.

«РАЗМЫВАЕТСЯ ЧУВСТВО РЕАЛЬНОСТИ»

По словам врача-психиатра, последствия «запойного» ухода в виртуальную реальность специалисты отмечали еще в 80-х годах, когда появились игровые приставки. В пример приводит жанр, где герой, то есть сам игрок, убивает несчетное количество злодеев — фэнтезийных существ, инопланетян, людей из вражеского стана.

Так вот, по мнению доктора, первая проблема погружения в виртуальную реальность — размытые границы.

Играя в режиме бога, геймер может поверить в свою неуязвимость и других людей. Фото: Евгения ГУСЕВА

- Эти сюжеты размывают чувство реальности, - замечает Сергей Иванович. - Игрок находится в некоем устрашающем мире, например, на базе после ядерной катастрофы, космическом корабле во время нападения агрессивных пришельцев. В итоге он лишается опоры, связанной с пребыванием в реальном мире.

НИКТО НЕ УМРЕТ?

Второй подвох кроется в виртуальной неуязвимости героя, с несколькими жизнями, а то и с «неубиваемым» режимом Бога в игре.

- Происходит утрата ощущения возможности смерти — своей и чьей-либо еще. Может активироваться чувство вседозволенности и агрессии, - замечает психиатр. - Кроме того, ранее я участвовал в исследовании влияния шутера Doom на состояние игроков. Некоторые отмечали появление тревожных сновидений. То есть продолжительные занятия подобного рода могли привести и к разбалансировке глубинных процессов психики.

Третья проблема — неограниченность времени, которое мы все проводим с гаджетами.

- Пользователь не контролирует, сколько времени проводит за ними. В странах Азии зафиксированы случаи смерти людей из-за чрезмерного нахождения за компьютером, потерей связи с реальностью, - продолжает эксперт. - Все эти факторы могут мощно влиять на еще неокрепшую подростковую психику.

По наблюдениям эксперта, некоторые геймеры, играющие в шутер с агрессивным сюжетом, жаловались на появление тревожных снов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

НЕ СЛИТЬ НЕГАТИВ, А ИГНОРИРОВАТЬ ПРОБЛЕМУ

Многие отмечают, что в компьютерных «стрелялках» не копят негатив, а, наоборот, сливают агрессию, накопленную за день - после игры выходят к семье уже успокоившимися.

- Важно то, что у игрока нарушается взаимодействие с реальным миром, а утрата чувства реальности — очень серьезная проблема. Так, у человека без определенной цифровой гигиены усугубляются проблемы общения с людьми. А еще, он начинает пропускать главное - свои цели и задачи в жизни, - считает Сергей Иванович.

ТАК СКОЛЬКО ЖЕ МОЖНО ИГРАТЬ?

Но модных игр много, и запрещать ребятам проходить уровень за уровнем — проблему не решит. Как понять, сколько вообще детям можно играть в день?

- Безусловно, время, отведенное на компьютерные игры, должно быть серьезно ограничено. Час-полтора, от силы не больше двух. И я привожу рекомендации из практической жизни, потому что по нормативам время — меньше часа, - говорит психиатр.

Из этого вытекает следующий вопрос: как договориться с подростком, чтобы полтора-два часа игр не затянулись на всю ночь?

- Договариваться бесполезно. Можно только заинтересовать другими занятиями, в которых противопоставить виртуальному состоянию мир реальный. Надо предложить альтернативы, - утверждает Сергей Иванович. - Во-первых, подключаем занятия спортом. Во-вторых, прогулки на природе. Обращаю внимание: японцы разработали целую так называемую методику лесных ванн - полноценного отдыха через взаимодействие с живой природой. В-третьих, занятия творчеством, не связанные с компьютером. Ну и главное — живое общение с родителями, наполненное содержанием. Родители всегда должны быть в курсе жизни своих детей.

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