Многодетный отец устроил драку с женщинами в отделе соцзащиты Ростова

Многодетный отец устроил скандал в очереди. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове, в отделе соцзащиты Первомайского района, произошла драка в очереди. Зачинщиком стал один из посетителей - отец пятерых детей. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник, знакомый с ситуацией, в тот день житель района пришел за пособием на младшего ребенка.

ХОТЕЛ ПРОЙТИ БЕЗ ОЧЕРЕДИ

- В их семье пятеро детей, младшему нет и года. Мужчина пришел в соцзащиту вместе с женой и малышом. Ребенок был в переноске, - сообщил источник издания.

Со слов очевидцев, ростовчанин начал вести себя агрессивно, как только переступил порог учреждения.

- Он стал кричать: «Я с ребенком, пропустите меня без очереди», - продолжает собеседник.

Люди, которые дожидались приема в коридоре, попросили его сменить тон.

ПЕРЕПАЛКА В ОЧЕРЕДИ ЗАКОНЧИЛАСЬ ДРАКОЙ

Но замечания только подлили масла в огонь. Уже через секунду у многодетного отца завязался конфликт с ростовчанками, сидевшими в очереди. На женщин посыпались матерная брань и оскорбления. После этого мужчина ударил одну посетительницу отдела, потом другую.

Возможно, пострадавших было бы больше, но в ситуацию вмешался охранник учреждения. Сотрудник службы безопасности вывел дебошира на улицу. Тем временем одна из пострадавших женщин вызвала полицию.

По данным источника, правоохранители приехали на место инцидента. Сейчас они проводят проверку по данному факту.

Кстати, многодетный отец все же добился того, чего хотел. После конфликта его супругу приняли без очереди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Участвовали 100 человек: массовая драка произошла на овощной ярмарке в Ростове

Конфликт разгорелся между продавцами (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На видео попало, как в ростовском автобусе двое мужчин набросились на пассажира и жестоко избили его

Остальные или смотрели на происходящее, или просто отходили подальше (подробнее)