«Нет больше Елены Ивановны»: в хуторе под Ростовом простились с библиотекарем, которую сын ударил ножом из-за компьютера

Родные и коллеги проводили в последний путь женщину, которой было всего 52 года. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ростовской области 28 февраля простились с жительницей одного из хуторов, погибшей от руки своего сына. Ночью 26 февраля 17-летний школьник зарезал маму из-за компьютерной игры. Коллеги и знакомые ушедшей слишком рано женщины рассказали «КП-Ростов-на-Дону», как узнали о трагедии и как проводили погибшую в последний путь.

ДВА СЛОВА - «ДОБРАЯ» И «СВЕТЛАЯ»

52-летняя Елена (все имена изменены — прим. ред.) жила в хуторе недалеко от райцентра и трудилась библиотекарем в одной из школ. И учителя, и дети вспоминают о ней только с теплом. От каждого обязательно слышишь слова «добрая» и «светлая».

Женщина одна воспитывала 17-летнего сына. Какое-то время назад она развелась с мужем, а позже он скончался. У Елены была и старшая дочь, но та давно выросла и переехала в другой город. Мать осталась вдвоем с сыном.

Люди говорят, что Елена делала все, чтобы подросток ни в чем не нуждался: старалась больше работать, периодически замещала отсутствующих учителей. При этом всегда была доброжелательной, энергичной и отзывчивой.

ПРОСИЛА СЫНА ЛЕЧЬ СПАТЬ

Как «КП — Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник, в 17 лет сын Елены Александр учился в девятом классе. По предварительным данным, у подростка есть какой-то диагноз, который не позволял ему осваивать школьную программу со сверстниками.

В ту ночь сын никак не хотел заканчивать играть, и мама выключила компьютер. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагедия в семье произошла в ночь на воскресенье, 26 февраля. Сын заигрался в компьютерную игру и никак не отправлялся спать. Устав уговаривать, мать просто отключила машину в разгар игры. Вероятно, юноша пришел от этого в ярость: схватил нож и несколько раз ударил Елену.

От полученных ран пострадавшая скончалась на месте.

НЕ МОГЛИ ПОВЕРИТЬ

Коллеги узнали о случившемся на следующий день, 26 февраля.

- Эта новость просто не укладывалась у нас в голове. Думали, ну как такое может быть! - в сердцах говорит одна из коллег погибшей.

Оба коллектива — и педагоги, и библиотекари — сразу объявили сбор средств. Посильную помощь передали безутешным родным.

Утром 27 февраля школьники увидели всех учителей в черном и тоже не могли поверить, что больше нет Елены Ивановны, которая каждый день с улыбкой выдавала книги и проводила уроки.

Матери пришлось хоронить дочь. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

НА КЛАДБИЩЕ ДЕЖУРИЛ МЕДИК

28 февраля в школе, где работала Елена, было всего три урока. После занятий весь педколлектив из райцентра отправился в хутор на кладбище, где собралось около 130 человек — родные, знакомые, коллеги из школы и центральной библиотеки и все, кто хотел проститься с доброй и светлой женщиной.

Родные погибшей держались рядом. Страшную беду — смерть ребенка — пережила пожилая мать Елены. За ее состоянием следили в этот день родные сестры и дочь ушедшей.

Несмотря на тяжелую обстановку, обошлось без скорой помощи. Но на похоронах дежурила медсестра.

- В этот день мы говорили о ней много хорошего. До сих пор в шоке, и никто не может осознать произошедшее в полной мере, - признается одна из коллег Елены.

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