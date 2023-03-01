В Ростовской области экс-десантник делает из цемента скульптуры русалок и циклопов на монстромобилях

Александр Ализаде создал эту скульптуру из цемента и старой машины. Фото: из архива героя публикации

Александр Ализаде из Каменска-Шахтинского Ростовской области не имеет художественного образования, но, несмотря на это, создает удивительные фигуры из обычного цемента и арматуры. Работы скульптора идут нарасхват. Однажды крупная компания даже позвала дончанина в Москву, пообещав хорошую зарплату и бесплатное жилье. Но 48-летний мужчина категорически отказался.

- Люблю юг, мне здесь хорошо, - объясняет он свой выбор.

Динозавр выглядит так, словно он живой! Фото: из архива героя публикации

«РИСОВАТЬ УЧИЛСЯ НА ПАРТАХ»

Раньше Александр служил по контракту в десантных войсках и даже не думал, что свяжет свою жизнь с творчеством.

- Рисовать учился в школе, на партах, - смеется 48-летний мужчина.

Однажды он просто захотел украсить свой двор какими-нибудь скульптурами. Был только цемент - из него мужчина и создал свои первые работы: двух львов, которых поставил у входа в дом.

- Люди их видели, им нравилось. Стали просить сделать и им скульптуры, - поясняет мужчина. – Так я и стал создавать скульптуры на заказ, а еще - нашел дело своей жизни.

Русалки, как и остальные скульптуры, созданы из цемента. Фото: из архива героя публикации

«ВСЕ МОГУ СДЕЛАТЬ!»

Вот уже 15 лет мужчина из цемента создает богатырей на конях, русалок, Джека Воробья и других персонажей пиратской саги, а еще - слонов, динозавров, обезьянок и многое другое.

- Могу сделать все, что попросят, - продолжает скульптор.

К слову, именно Александр помогал оформлять парк «Лога» под Каменском.

- Сейчас создаю скульптуры для парка «Патриот» по просьбе его владельца Владимира Бесчетного, - отмечает собеседник.

Принимает и частные заказы - такие работы тоже пользуются спросом. Без дела мастер никогда не сидит. Когда заказов стало так много, что Александр перестал с ними справляться, взял к себе в помощники двух сыновей. А потом нанял еще троих человек.

Дело оказалось не только любимым, но и прибыльным. По словам Александра, наемные сотрудники никогда не получают меньше 90 тысяч рублей в месяц. О своих доходах мужчина скромно умолчал.

Веселые обезьянки однозначно поднимут настроение! Фото: из архива героя публикации

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ ЗАПОРОЖЦА

Последняя работа Александра – циклоп на монстромобиле, из которого выползают червяки. Для этой скульптуры мастер приобрел «Запорожец», который шел на металлолом.

- За машину тысяч пять отдал, - продолжает дончанин.

Ее Александр залил цементом, на крышу посадил циклопа из такого же материала. После того, как скульптура была готова, прошел по ней акриловыми красками. Старое авто, которое вот-вот должны были списать в утиль, получило вторую жизнью.

Задумка с использованием машины оказалась удачной. Поэтому скульптор решил создать целую серию работ с ретроавтомобилями. На очереди – старенький «Москвич».

В творчестве мастера есть и патриотическая тематика. Фото: из архива героя публикации

За всю свою жизнь мужчина создал больше 600 скульптур.

- Точное число и не вспомню, - поясняет он.

Но одно Александр может сказать наверняка – в каждую работу он вложил душу.

- И я счастлив, когда люди испытывают положительные эмоции при виде моих скульптур. Для меня это самая ценная награда, - улыбнулся скульптор.

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