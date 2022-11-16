В Шахтах неизвестные выбросили собаку с щенками на свалку

Отважная мама заботится о своих щенках. Фото: Ксения

В одном из районов города Шахты неизвестные выкинули собаку с щенками на свалку. Об очередном случае человеческой жестокости рассказали волонтеры, которые теперь ищут дом для мамы-такси и ее малышей.

Местные жители говорят: хвостатая семья появилась не так давно. В этом районе есть небольшая свалка и заброшенный гараж. Вот среди куч строительного мусора и находится хвостатая семья: мама – шоколадного окраса такса и четверо щенков-метисов, которым около двух месяцев.

Чтобы им было проще переносить холода, добрые люди обустроили им теплое укрытие.

- Мама – настоящая героиня, которая не дает в обиду своих малышей, - рассказала жительница города Шахты Ксения. - Такса внимательно обнюхивает гостей, которые приходят их покормить, и только, когда она убедится, что опасности нет, то разрешает оставить еду.

Хвостатую семью регулярно подкармливают местные. Фото: Ксения

Каждый день я приношу воду и вместе с другими подкармливаю собак. В меню: сосиски, каши, консервы и другие лакомства. Раскидала объявление по всем социальным сетям об этой хвостатой семье, чтобы скорее их пристроить.

Однако условия для щенков и мамы оставляют желать лучшего: у них хоть и есть укрытие, но кругом - куча хлама и мусора. Пока им не удалось найти теплый и уютный дом, а мест в приютах для большой семьи нет.

- Стараемся быстрее найти им семью и пристроить. В нашем центре не предусмотрены места для щенков, им нужен отдельный приют, – добавила директор Центра бездомных животных "Святобор" Ольга Мосиюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Привязали к перилам и оставили пакет корма»: как люди всем Ростовом искали семью для Дружка

Как ростовчане нашли дом брошенному в центре города с пакетом корма щенку

(Подробности)