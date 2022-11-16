В ростовском подъезде появилось объявление от имени ребенка, который просит забрать его из семьи

Жильцы дома обратились в правоохранительные органы. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове, в одном из многоквартирных домов, в подъезде появилось настораживающее объявление. Так, на тетрадном листе почерком, похожим на детский, написано: «Помогите, пожалуйста, ребенку. Меня родители избивают, обижают, постоянно бьют. Заберите меня, пожалуйста, к себе домой». Ниже – этаж и номер квартиры.

Объявление повесили на видное место - недалеко от лифта.

"ВОЗМОЖНО, ЭТО ЧЬЯ-ТО ЗЛАЯ ШУТКА"

Как рассказали жильцы дома корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону», в указанной квартире проживает семья – супруги, сын и дочка. Оба родителя работают. Глава семьи – в коммерческой структуре, а жена – в сфере образования.

По словам жителей дома, семья благополучная.

- Детям примерно 12-13 лет. Семья полностью благополучная, мне кажется, там даже голос друга на друга никогда не поднимают. Детки очень хорошие. Мы в шоке от этого объявления, - сказали в ТСЖ дома. – Возможно, это чья-то злая шутка.

Тем временем особо бдительные жильцы решили не спускать ситуацию на тормоза и на всякий случай рассказали о странном тексте сотрудникам правоохранительных органов. Также о ситуации доложили в районную администрацию.

С ДЕТЬМИ БУДЕТ ОБЩАТЬСЯ ПСИХОЛОГ

Источник издания в правоохранительных органах региона рассказал, что заявление от жильцов дома действительно поступало и будет проведена проверка. При этом планируется, что с детьми будет разговаривать не только следователь, но и психолог.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в Новошахтинске мать и ее сожителя заподозрили в том, что они привязывали к батарее восьмилетнюю девочку. Также, по словам соседей, ребенка плохо кормили.

Тревогу забили соседи, которые и рассказали обо всем полиции. Правоохранители сразу же начали проверку, позже 24-летнюю мать лишили родительских прав. При этом сама девочка до последнего защищала маму и говорила, что она у нее добрая и красивая.

К слову, у дончанки есть еще одна дочь, но в этом случае ее давно лишили родительских прав. Воспитанием малышки занимается ее отец.

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