В донском парламенте наградили победителей творческого конкурса «Моя Ростовская область»

В донском ЗС наградили победителей конкурса рассказов, а также поощрили представителей спорта и бизнеса. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Законодательном Собрании Ростовской области состоялось торжественное награждение участников творческого конкурса о донском крае. Также в этот день поощрения вручили представителям спорта и бизнес-сообщества.

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКРУС К ЮБИЛЕЮ ДОНСКОГО КРАЯ

Отметим, конкурс «Моя Ростовская область» проводили в регионе впервые. Организатор - Законодательное Собрание, приурочил его к 85-летию донского региона.

Участники творческого состязания – жители Дона – представили на суд жюри рассказы о регионе, жителях, а также тематические видеоролики. Жюри предстояла сложная задача – среди работ, каждая из которых достойна похвалы, выбрать лучшие.

- Сегодня у меня очень приятная миссия – мы подвели итоги второго этапа конкурса рассказов «Моя Ростовская область» и вручаем награды победителям от имени Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Александра Валентиновича Ищенко, — обратилась к собравшимся председатель парламентского комитета по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Ирина Жукова.

«ИСТОРИЕЙ ДОНСКОГО КРАЯ ГОРДЯТСЯ И МОЛОДЫЕ, И ПОЖИЛЫЕ»

Парламентарий сказала, что когда к юбилею Ростовской области было принято решение объявить о проведении конкурса, то никто не ожидал, что столько людей отзовется на эту инициативу.

Депутаты Заксобрания отмечают, что желающих было очень много.

- Работы на конкурс присылали представители разных поколений – от школьников до пенсионеров. Что говорит о том, что историей донского края гордятся и молодые, и пожилые жители нашей области, — прокомментировала Ирина Жукова.

Она также добавила, что состязание проходило в два этапа. Участвовали в конкурсе почти все муниципалитеты, за редким исключением.

- До конца ноября во всех муниципальных образованиях Ростовской области будут проходить мероприятия, на которых будут торжественно вручаться награды по итогам первого этапа конкурса. Всего поступило около 200 работ. Многие из них писали дети, поэтому участие вместе с ними принимали и родители, и преподаватели – они помогали находить интересные факты, штудировали историю, делились личными впечатлениями. Очень приятно, что все участники отнеслись к конкурсу ответственно, переживали, болели всей душой, — прокомментировала Ирина Жукова.

Она вручила поощрения донского парламента шести победителям конкурса – за три видеосюжета и три рассказа о Ростовской области.

Также поощрениями донского парламента за активное участие в общественно-политическом и культурном развитии Ростовской области и в связи с Днем физкультурника были отмечены представители спортивного сообщества.

ПОДДЕРЖАТЬ СТАТУС РЕГИОНА-ЛИДЕРА

А председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по экономической политике Игорь Бураков от имени председатели ЗС Александра Ищенко вручил благодарственные письма представителям бизнеса.

- Сегодня мне очень приятно отметить поощрениями людей, которые всей душой радеют за Ростовскую область. Они трудятся для ее развития и успешного процветания, помогают в реализации экономической политики региона. Уверен, что ваш энтузиазм и эффективная работа будут поддерживать статус донского края как региона-лидера, - сказал депутат.